Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

Руслана Заклінська
24 березня 2026, 10:11
Адвокат Ірина Цибко наголосила, що агресія та посилання на "експертів із TikTok" лише погіршують ситуацію для військовозобов’язаних.
Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради
Який алгоритм дій у разі зупинки на блокпості

Ключові тези адвоката:

  • Під час перевірки документів на блокпості наважливіше - залишатися спокійним
  • Варто поцікавитися причиною зупинки та пред'являти потрібні документи
  • Рекомендується одразу звертатися до адвоката для контролю правильності дій

В умовах воєнного стану перевірка документів на блокпостах стала буденністю, проте для багатьох громадян цей процес досі супроводжується стресом та конфліктами. Адвокат та юрист практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко в інтерв’ю Главреду розповіла, як поводитися правильно, щоб уникнути проблем.

За її словами, найважливіше - залишатися спокійним і адекватно спілкуватися. Часто люди одразу грублять, погрожують або переказують "історії" з TikTok, вважаючи себе експертами. Такі дії лише погіршують ситуацію, особливо якщо є порушення.

"Якщо в людини є порушення, вона має розуміти, що перебуває, умовно кажучи, "на гачку" — і рано чи пізно це може мати наслідки. Тому якщо вас зупинили, потрібно культурно спілкуватись, поцікавитись документами, уточнити причину зупинки. Якщо поліція просить пред’явити документи — їх потрібно показати. Якщо ж працівник ТЦК просить військово-облікові документи — можна відкрити застосунок Резерв+ та виконувати вимоги", - пояснила Цибко.

Адвокат зазначила, що у разі наявності порушень у облікових даних людину можуть одразу доставити до ТЦК або виписати повістку з конкретною датою явки. Рішення багато в чому залежить від конкретної ситуації та людського фактора.

"Одні працівники можуть дати можливість з’явитися самостійно через кілька днів, інші — одразу ухвалюють рішення про доставлення, якщо є відповідні підстави. Також людина має право звернутися до адвоката", - додала юристка.

Цибко рекомендує одразу зателефонувати юристу, щоб він контролював правильність дій, адже у стресових ситуаціях не завжди легко об’єктивно оцінити власні дії або дії працівників поліції та ТЦК.

Як повідомляв Главред, в Україні активно обговорюють можливе посилення мобілізації через нові підходи до обліку військовозобов’язаних, перевірки даних і перегляд бронювань. Планується жорсткіший контроль за тими, хто залишив частини самовільно, та ефективність бронювань для оборонної промисловості.

Водночас ТЦК у Києві спростували чутки про перекриття доріг та облави. Як заявили в ТЦК, мобілізація проходить у звичайному режимі без змін у законодавстві.

Крім цього, на блокпостах в Україні водії часто не знають, чи зобов’язані виходити з автомобіля під час перевірки документів. Адвокат Ірина Цибко пояснила, що військові та ТЦК не можуть вимагати цього, а поліція - лише у випадках підозри, розшуку чи загрози безпеці.

Про персону: Ірина Цибко

Ірина Цибко — адвокат та партнер юридичної компанії RELIANCE. Магістр права Одеської юридичної академії. Спеціалізується на питаннях військового права, адміністративної та кримінальної відповідальності, а також захисті прав громадян у взаєминах із державними органами.

Має багаторічний досвід юридичної практики та представляє інтереси клієнтів у судах і державних установах. У своїй роботі зосереджується, зокрема, на справах, пов’язаних із військовим обліком, мобілізацією, оскарженням дій територіальних центрів комплектування (ТЦК) та захистом прав військовозобов’язаних. Також виступає як експертка у медіа, коментуючи актуальні правові питання, зокрема у сфері мобілізаційного законодавства та відповідальності за його порушення.

