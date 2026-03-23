ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

У владі обговорюють зміни до процесу мобілізації, зокрема посилення відповідальності за СЗЧ та перегляд системи бронювання і військового обліку.

Нові правила мобілізації в Україні - що хочуть змінити та кого призвуть

Про що йдеться у матеріалі:

Як посилять мобілізацію в Україні

Як зміниться процес мобілізації – в Раді розкрили, як вивести 2 мільйони громадян "з тіні"

Реформа ТЦК в Україні – що зміниться

Чому можуть мобілізувати до 25 років

В Україні різко зросла кількість розмов і чуток про можливе посилення мобілізації, які активно поширюються у соцмережах та медіа. Причиною цього стали як нові заяви про зміни у підходах до військового обліку, так і поява інформації про жорсткіший контроль за військовозобов’язаними, перевірки даних і перегляд бронювань.

Главред зібрав головне, що варто знати про зміни в мобілізації в Україні.

Як посилять мобілізацію в Україні

В Україні продовжується мобілізація, яку разом із воєнним станом продовжено до травня 2026 року. Водночас у владних структурах розглядають конкретні зміни, які найближчим часом можуть вплинути на її проведення. Йдеться, зокрема, про українців із бронюванням та осіб, які самовільно залишили частини. Про це повідомило поінформоване джерело у Верховній Раді в коментарі для ТСН.ua, розкривши ключові деталі.

За словами анонімного співрозмовника, щодо питання самовільного залишення частин обговорюється можливість запровадження більш жорстких механізмів покарання. Також у відкритих джерелах згадується приблизно мільйон чоловіків, які своєчасно не оновили свої дані — стосовно них планують застосувати нові підходи.

"Буде встановлено їхнє місцеперебування, вони можуть бути у фокусі №1. Міністерством оборони пропонуватимуться чіткіші механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, ймовірно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код", - розповів співрозмовник видання та зазначив, що для цього можуть бути потрібні зміни до законодавства.

Крім того, джерело зазначає, що найближчим часом можуть проаналізувати реальні потреби оборонної промисловості у працівниках, які мають бронювання. Планується оцінити, чи виправдана нинішня кількість таких відстрочок. Якщо виявлять сфери, де потреба менша, можливе скорочення бронювань — зокрема, для виявлення й усунення можливих зловживань.

"Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити чіткіший механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання ефективне", — резюмував співрозмовник видання на умовах анонімності.

Позиція ТЦК та СП

Водночас, у мережі з’являються повідомлення про нібито посилення мобілізації в столиці, зокрема про те, що ТЦК у Києві буцімто перекривають основні дороги та збільшують кількість патрулів для проведення так званих "облав". Водночас у Київському міському ТЦК та СП офіційно спростували цю інформацію в коментарі для "24 Каналу".

У пресслужбі відомства зазначили, що жодних змін у порядку проведення мобілізації не відбулося. Процес триває у звичному режимі відповідно до чинного законодавства.

"Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони тривають, як і було раніше. Жодних змін до законодавства, жодних змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було", — резюмували у повідомленні.

Чому в Україні збільшилась кількість блокпостів Нині ситуація така, що збільшення кількості блокпостів на дорогах спостерігається не лише в Києві чи області, а й у багатьох інших регіонах. На них перевіряють не тільки документи для виявлення можливих ворожих агентів — часто там присутні й представники ТЦК, які можуть зупиняти водіїв безпосередньо під час руху. Про це в інтерв’ю Главреду повідомила адвокатка, юристка практики вирішення судових спорів RELIANCE Ірина Цибко. "Коли люди не обізнані про свої права та про те, як це має відбуватися згідно із законом, вони нервують. Особливо чоловіки, у яких можуть бути певні порушення правил військового обліку. У такому стані вони не завжди правильно реагують і навіть не намагаються з’ясувати правові підстави дій або попросити документи. Ті ж, хто більш зібраний, діють інакше. Ми бачили багато відео від колег-адвокатів, які демонструють правильну поведінку на блокпостах", - пояснила вона. Вона підкреслила, що блокпости не є самовільною ініціативою окремих осіб, хоча на практиці інколи трапляються випадки відхилення від законних процедур. Офіційно їх встановлення регулюється законодавством, зокрема постановою Кабінету Міністрів України №1455 від 21 грудня 2021 року, ухваленою ще до повномасштабного вторгнення, адже блокпости діяли, зокрема, в Донецькій і Луганській областях ще з 2014 року. Попри внесені згодом зміни, зокрема у 2025 році, загальний порядок залишається чинним. Основною метою функціонування блокпостів є забезпечення безпеки — виявлення правопорушників і перевірка осіб у разі наявності інформації про їхню можливу причетність до колабораційної діяльності або співпраці з ворогом.

Як зміниться процес мобілізації – в Раді розкрили, як вивести 2 мільйони громадян "з тіні"

Тим часом у Верховній Раді поки що відсутня узгоджена позиція щодо запровадження суворіших обмежень для порушників військового обліку та військових, які самовільно залишили частини. Про це повідомила народна депутатка Соломія Бобровська в інтерв’ю "Телеграфу", пояснивши, що Міністерство оборони разом із новою командою наразі формує власний підхід.

"Хочу нагадати, що, на жаль, парламент ухвалив закон щодо жорсткішого підходу і посилення криміналізації за СЗЧ. Ми підняли термін покарання з 8 до 10 років. Ми фактично посадили їх на більший строк, ніж убивць чи терористів. І до чого я веду: лише "батоги" — це не працює. Має бути логіка, розбивка і градація людей: чому пішов у СЗЧ, у якому стані, який рік вони служать. Це має бути глобальна історія", - вказала вона.

Вона також зазначила, що Міноборони вже аналізує наявні дані, з’ясовує, хто не перебуває на обліку і з яких причин, скільки людей фактично залишаються поза системою та чому не оновлюють свої дані. Окремо вивчається зв’язок між випадками самовільного залишення частин і переведеннями між підрозділами, а також ефективність бойової готовності різних бригад і рівень втрат особового складу.

За її словами, саме на основі такого аналізу слід визначати подальші рішення і відповідальність, адже безсистемне посилення покарань не дасть результату. Вона підкреслила, що очікує на нову концепцію від Міноборони, яка передбачатиме спершу виведення людей із "тіні", а вже потім застосування жорсткіших заходів.

"Я вважаю, що можливо (вивести два мільйонир військовозобов’язаних "з тіні", - ред.). Усі користуються інформаційними, електронними та фінансовими послугами й операціями. Плюс має бути перегляд історії з бронюванням людей", - наголосила вона.

Реформа ТЦК в Україні – що зміниться

Депутатка Соломія Бобровська, коментуючи необхідність реформи ТЦК та СП, наголосила на важливості зниження рівня напруги та забезпечення справедливого і зваженого підходу, зокрема у випадках, коли "людей затягують "руками-ногами"".

"Ми домовилися з ТЦК, що не буде більше насильницьких методів мобілізації. Чому це далі продовжується? Агресія породжує агресію — ось і вся історія. Люди не довіряють, не розуміють, чому в селах вигребли всіх чоловіків, а десь — ні; чому в спортзалах є "накачані чуваки", а простих людей (чи не простих) крадуть з вулиць. Тому я вважаю, що має бути реформа ТЦК", - вказала вона.

За її словами, зміни мають стосуватися не стільки виведення ТЦК та СП з підпорядкування структури Сухопутних військ, скільки чіткого розподілу функцій. Йдеться про визначення, хто саме відповідатиме за оповіщення, вручення повісток і організацію збору громадян. Вона припустила, що частину цих завдань могла б виконувати Національна поліція, враховуючи її ресурси.

"Але, знову ж таки, не насильницькими методами. В Україні ці історії не працюють — це лише обурює і відштовхує", - резюмувала вона.

Посилення покарання для військовозобов’язаних в СЗЧ – що пропонують в Раді

Водночас, як зазначається, повністю усунути явище так званої "бусифікації" навряд чи вдасться. Потрібні комплексні зміни у системі мотивації та відповідальності як для військових, які самовільно залишили частини, так і для громадян, що ухиляються від мобілізації. Про це заявив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко в інтерв’ю "Телеграфу".

Він підкреслив складність примусу до виконання обов’язку тих, хто не бажає воювати, та зауважив, що частину особового складу можна було б компенсувати завдяки міжнародному рекрутингу. За його словами, існують організовані групи та приватні військові компанії з досвідом участі в різних місіях, які потенційно готові долучитися і посилити бойові спроможності.

"Єдине, що ні в кого не було такої великої лінії фронту, і фактично велика кількість людей потрібна. Ніхто не знає, яку точно кількість таких професійних людей ми можемо залучити. Їх небагато у світі, тому що армії ж завжди скорочувалися і війн не було, а тут у нас велика лінія фронту і потрібна велика кількість людей. Тому хоча б якщо 10 тисяч професійних людей прийде, повірте, це точно допоможе", - вказав він.

Депутат Вадим Івченко наголосив на необхідності зменшення кількості випадків самовільного залишення частин, підкресливши моральний аспект проблеми. За його словами, страх часто змушує людей тікати ще з навчальних центрів, тому в ЗСУ потрібно вибудувати ефективну систему комунікації, щоб військові чітко розуміли, що без проходження щонайменше 50 днів підготовки їх не відправляють на передову. Він зазначив, що ця норма вже діє, однак багато хто помилково вважає, що після потрапляння через ТЦК одразу опиняється на фронті.

Також він звернув увагу на посилення мотиваційної складової, особливо для контрактників. Зокрема, Міністерство оборони пропонувало фінансові стимули, які передбачають значні додаткові виплати протягом служби.

Крім того, Івченко підкреслив важливість системного розвитку рекрутингу, який наразі забезпечує близько 8–10% поповнення війська і потребує належного фінансування. За його словами, молоді люди мають чітко розуміти умови служби та можливості, які вона відкриває, зокрема щодо різних військових спеціальностей. Ефективна комунікація цих можливостей, на його думку, дозволить щонайменше вдвічі збільшити рівень рекрутингу — до 16–20%.

"Ну і фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі. Якщо СЗЧешники будуть "приєднані" до аліментників – це теж одна із причин не йти в СЗЧ, тому що у тебе виникають зобов'язання, кримінальна відповідальність і певні обмеження. Ти не можеш як нормальна людина жити: використовувати машину, водійські права. Всі ці фактори, якщо вони будуть комплексно працювати, зменшать СЗЧ, рекрутинг збільшиться, міжнародна наша історія збільшиться і ротація тих, хто вже мобілізований. Ця система таким чином може рухатись. Неможливо "бити" тільки по чомусь одному: закрутити гайки СЗЧешникам і ухилянтам і не працювати з рекрутингом, мотиваційною частиною", - резюмував він.

Чи можуть мобілізувати до 25 років

В Україні залишається правова невизначеність, яка фактично дозволяє мобілізувати чоловіків до 25 років, якщо раніше вони мали статус "обмежено придатних". Хоча парламент намагався врегулювати це питання, відповідні норми досі не введені в дію. Про це повідомили фахівці порталу "Юристи.UA".

Після змін у законодавстві категорію "обмежено придатний" скасували, і всі, хто мав такий статус, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію для визначення нової придатності. У результаті значна частина молоді віком 18–25 років автоматично стала військовозобов’язаними.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи звернення 23-річного громадянина щодо можливого призову, пояснив, що за відсутності оформленої відстрочки такі особи нині можуть підлягати мобілізації, попри свій вік.

Основною проблемою залишається те, що відповідний закон досі не набрав чинності. Верховна Рада ще в жовтні 2024 року ухвалила документ №3939-IX, який передбачав пряму заборону на призов чоловіків до 25 років із таким статусом у минулому.

"Закон забороняє мобілізацію військовозобов’язаних чоловіків у віці до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Проте з того часу президент й досі не підписав цей закон, а отже, він не діє", — вказав юрист Айвазян.

Частина громадян покладає надії на внутрішні документи Міністерства оборони, зокрема директиву №11379д, яка нібито обмежує мобілізацію молоді. Однак юристи застерігають, що цей документ не має статусу нормативно-правового акта. Відтак, за відсутності підписаного та оприлюдненого закону, територіальні центри комплектування зберігають юридичні підстави для мобілізації осіб до 25 років, якщо раніше вони були визнані обмежено придатними.

ТЦК та СП почнуть обхід будинків

У Вінниці запровадили мобільні групи оповіщення, які здійснюватимуть адресне вручення повісток із вимогою з’явитися до ТЦК. У міському центрі комплектування зазначають, що такий підхід дозволить зробити процес більш впорядкованим і контрольованим.

Загалом сформовано понад 30 таких груп, відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Моргунов. До їх складу, окрім представників ТЦК і поліції, планують залучати й представників місцевої влади.

Склад груп визначатиметься залежно від типу житлової забудови.

У старостинських округах працюватимуть три групи за участі представника старостату, спеціаліста департаменту цивільного захисту та, за згодою, поліції й ТЦК.

У приватному секторі діятимуть 20 груп, до яких входитимуть представники квартальних комітетів разом із поліцією та ТЦК.

Для багатоквартирних будинків з управляючими компаніями створено сім груп за участі представника компанії, поліції та ТЦК.

Окремо передбачена одна група для будинків із ОСББ, до якої входитимуть представники профільного підрозділу міськради, ОСББ, а також поліції та ТЦК.

Повістки вручатимуть особисто. Якщо ж людина відмовляється їх отримати, відсутня вдома або вручення неможливе з інших причин, представники групи складатимуть відповідний акт і інформуватимуть керівництво.

Додатково передбачено ще один спосіб оповіщення — через поштові відправлення. Департамент цивільного захисту міськради планує надсилати рекомендовані листи з підтвердженням вручення.

"Мета нової системи — зробити процес прозорим і ефективним, щоб жоден громадянин не залишився поза увагою. Водночас це дозволяє дотримуватися всіх законодавчих норм та безпеки громадян під час мобілізації", — резюмували у вінницькій міській раді.

Про джерело: ТСН ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

