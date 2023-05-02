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Що буде ЗСУ простіше взяти під контроль - Крим чи Донбас: прогноз експерта

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 22:53 оновлено 2 травня, 22:57
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Олександр Мусієнко переконаний - успіхи українських військ з деокупації Криму цілком можуть запустити руйнівні процеси всередині країни-агресора РФ.
Крим, Мусієнко
Олександр Мусієнко / колаж УНІАН

У разі успіху українських військ на півдні російські окупанти повинні покинути свої позиції на Донбасі. Про це в інтерв'ю Главреду сказав експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я думаю, що в результаті успішних дій, як тільки сили України проведуть їх на півдні, будуть загрожувати Криму і поставлять умову щодо відведення військ, росіяни з Донбасу вийдуть самі. Для них Донбас не має ніякого значення крім території як такої і плацдарму, з якого вони могли б далі просуватися для завоювання всієї України, яка насправді їх цікавить. Луганська і Донецька область для РФ – виключно інструмент на шляху реалізації їх подальших агресивних амбіцій", ‒ сказав він.

Саме з цієї причини, каже Мусієнко, російські окупанти кинуть всі сили на оборону Криму.

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"Тому вони все кинуть на оборону Криму, Севастополя. Більш того, будуть пропонувати якісь переговори про те, що вони готові вийти з Донбасу в обмін на надання Криму статусу Гонконгу (як це було за часів після Британської імперії) або якісь інші політичні домовленості. Вони будуть будь-яким чином намагатися випрошувати, щоб їм дали хоча б щось по Криму", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мусієнко переконаний-успіхи українських військ з деокупації Криму цілком можуть запустити руйнівні процеси всередині країни-агресора РФ.

"Але ж ніхто з нашого боку не планує погоджуватися на їхні умови. Як тільки українські війська будуть на перешийку біля Криму, в Росії можуть початися внутрішні процеси. Адже тоді росіяни побачать, що Путін - не та людина, яка здатна керувати державою, що він несе лише поразки і втрати, і це не той лідер, який їм потрібен. Тому там теж можуть відбуватися перестановки, що створить для нас вікно можливостей, яким ми можемо скористатися і звільнити Крим. Але це вікно можливостей триватиме зовсім недовго", - сказав він.

Контрнаступ ВСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію і, в тому числі, звільнятимуть окупований Крим. За словами гаранта, успіх військової операції залежить від військової підтримки Заходу.

Український військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв'ю Главреду заявив, що для звільнення Криму ЗСУ потрібно буде підійти до Азовського узбережжя і розбомбити Кримський міст. Окупанти потраплять в оточення, і українським військам навіть не доведеться заходити на півострів. Однак що стосується Донбасу, там ситуація інша і за нього доведеться серйозно воювати.

Колишній радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що після виходу до Азовського моря ЗСУ почнуть завдавати нових ударів по російських військових об'єктах в окупованому Криму. На думку Арестовича, армія України знищить Кримський міст і Чорноморський флот.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Війна Росії проти України:

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