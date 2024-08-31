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Що буде з доларом у вересні: якого курсу слід чекати

Андрій Ганчук
31 серпня 2024, 12:31
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Вересень - традиційно місяць ділової активності та споживчого попиту, регулятор намагатиметься обмежити коливання курсу, вважає Анна Золотько.
Обмін валют, долар
У вересні долар суттєво не подорожчає / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Відключення електроенергії та осіння девальвація можуть вплинути на гривню, проте драматичних змін очікувати не слід. У вересні 1 долар орієнтовно коштуватиме 41,4-42,2 грн. Про це розповіла директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Зокрема, вона сказала Главреду про те, що перший осінній місяць традиційно ознаменується діловою активністю. Буде тиск на гривню, але не критичний.

"Вересень в Україні традиційно відзначається пожвавленням ділової активності та споживчого попиту, що стимулює потребу у валюті для імпортерів. Через вимкнення електроенергії слід очікувати дещо підвищеного валютного попиту саме по лінії енергетичних товарів. Також тиск на гривню може чинити й посилення девальваційних очікувань, адже українці традиційно очікують від осінніх місяців девальвації, чим створюють додатковий попит на валюту", - зазначила фахівець.

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За її словами, навряд чи долар суттєво подорожчає у вересні.

"З огляду на очікуване прискорення інфляції наприкінці літа та на початку осені обмежені курсові коливання є важливим чинником цінової стабільності. Отже, регулятор, найімовірніше, продовжуватиме докладати зусиль для обмеження амплітуди коливань курсу. Це не означає повну "нерухомість" курсу, але жодних драматичних подій на валютному ринку не очікується. На мій погляд, готівковий курс долара перебуватиме протягом місяця в межах діапазону 41,4-42,2 грн/$", - підкреслила Ганна Золотько.

Курс долара в Україні - головні новини за темою:

Раніше в Кабміні зробили прогноз, що буде з курсом долара в Україні. Зокрема, у 2025 році долар має подорожчати щодо гривні на 10%. Прогнозується уповільнення зростання економіки та інфляція.

Вартість долара і євро досягла історичного максимуму в середині липня. Тоді Нацбанк опублікував курс, у якому було зазначено, що 1 долар тепер коштує 41,46 грн.

На серпень економіст Олександр Хмелевський прогнозував курс на рівні 41-41 долара за 1 гривню. Він стверджував, що на гривню чекає девальвація.

Що відомо про долар?

Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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