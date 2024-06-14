РФ має виплатити Україні під пів трильйона доларів: гучне рішення G7

Росію змусять виплатити матеріальну компенсацію Україні, заявили у Великій Сімці.

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Країни G7 ухвалили важливе рішення на користь України / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Лідери країн G7 на саміті в Італії пообіцяли домагатися від країни-агресора РФ виплати компенсації Україні за розв'язану війну.

Про це йдеться в підсумковій заяві учасників цієї зустрічі, йдеться в повідомленні італійського інформаційного агентства ANSA.

"Росія повинна припинити незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні. За даними Світового банку, цей збиток зараз перевищує 486 мільярдів доларів. Росія не має права вирішувати, чи буде вона платити за війну і коли це станеться. Зобов'язання Росії за міжнародним правом відшкодувати збитки, заподіяні Україною, зрозумілі, і тому ми продовжуємо розглядати всі можливі правові шляхи, за допомогою яких Росія буде змушена дотримуватися цих зобов'язань", - наголошується в заяві. відео дня

Лідери G7 вітають український Саміт миру, що має відбутися у Швейцарії 15 і 16 червня, і мають намір продовжити працювати над тим, щоб отримати максимально широку міжнародну підтримку ключових принципів і цілей Формули миру президента України Володимира Зеленського.

"Нашою кінцевою метою залишається справедливий, міцний і всеосяжний мир відповідно до міжнародного права, Статуту ООН та його принципів, а також повага до суверенітету й територіальної цілісності України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну доти, доки це необхідно", - підкреслюється в підсумковій декларації.

Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

Саміт G7 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна взяла участь у саміті G7. Президент України Володимир Зеленський підбив перші результати саміту "Великої сімки" в Італії. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що під час переговорів було підписано угоду з безпеки з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішидою.

Нагадаємо, раніше відбувся перший день саміту G7 для України. На полях саміту Зеленський також зустрівся з американським колегою Джо Байденом. Напередодні ЗМІ писали, що стосунки між президентами погіршилися, зокрема, через відсутність глави США на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

Як повідомлялося раніше, фіналом першого дня саміту стала зустріч Зеленського з Байденом, на якій американський президент вкотре відповів, що не дозволяє Україні бити зброєю США далі Бєлгородської області, та укладення між країнами "гарантій безпеки".

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