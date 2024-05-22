РФ атакувала Харків: був приліт біля будинків і магазинів, є поранені

Спалахнув вогонь на автозаправці і було пошкоджене кафе. За попередньою інформацією, окупанти нанесли удар керованим боєприпасом.

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РФ вдарила по Харкову/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Російські окупанти вдарили по Харкову вдень у середу, 22 травня. Під ударом був Шевченківський район міста.

Станом на цей час відомо про чотирьох поранених. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Під ударом був Шевченківський район міста. Біля житлової забудови: будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик. Четверо людей поранені", – йдеться у повідомленні.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що, за попередніми даними, удар був нанесений керованим боєприпасом.

"О 13:45 окупанти завдали удар по Харкову. Попередньо – керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – розповів очільник ОВА.

Пізніше Синєгубов уточнив, що відомо щонайменше про чотирьох поранених, один з них у важкому стані – водій тролейбуса. Є загорання у багатоквартирному житловому будинку і пошкодження автомобілів.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

У ніч на 21 травня РФ вдарила по одному з улюблених місць відпочинку місцевих мешканців у Харкові, є постраждалі. Унаслідок атаки дронів постраждали четверо людей. У всіх – гостра реакція на стрес. Спалахнули пожежі в приватних будинках і в гаражах

Також у ніч на 22 травня дрони РФ атакували об'єкти енергетики на Сумщині, Суми – без світла. Ведеться робота з відновлення електропостачання, яке було припинено через ворожі "прильоти".

Нагадаємо, було названо терміни й цілі нових масованих ударів по Україні. Окупанти можуть використовувати для ударів літаки ТУ-95 і ТУ-22М3, каже військовий аналітик Олександр Коваленко.

Також пізно ввечері 22 травня РФ обстріляла будинок в Покровську, є загиблі. Внаслідок удару окупантів загинули чоловік і дружина, їхній 10-річний син і сусід отримали поранення.

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