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"Чистий терор": на Заході відреагували на удар РФ по дитячій лікарні в Києві

Анна Косик
8 липня 2024, 16:00
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Світові лідери відреагували на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Вчинок країни-агресора наштовхнув Захід на більш рішучі дії.
атака на Киев 8 июля, лидери НАТО
Низка світових лідерів засудила російську атаку на Україну 8 липня / Колаж: Главред, фото: flickr, ДСНС України

У понеділок, 8 липня, світові лідери відреагували на удари по Києву агресором Росією, внаслідок яких пошкоджена лікарня "Охматдит", інфраструктура та житлові будинки, а також відомо про загиблих і поранених.

Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенк один із перших у соцмережі X поділився кадрами з місця подій та розповів про наслідки російського терору.

"Черговий масований ракетний обстріл Києва. Цього разу удару зазнала дитяча лікарня "Охматдит"! Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багатьох відомств. Це установа, яка дбає про немовлят і дітей, які потребують", – написав він.

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Засудив російський обстріл мирного населення України і посол Німеччини Мартін Єгер. Він розповів про багато жертв у Києві, загиблих, поранених. А ще підкреслив, що саме так виглядає готовність Росії до переговорів та її прагнення миру.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, який нещодавно повернувся з Києва, також не залишився осторонь ворожої атаки на столицю України. Він назвав російський удар по дитячій лікарні "боягузливим нападом" та наголосив на необхідності чим скоріше доставити в Україну запчастини до Patriot і F-16 та посилювати з партнерами роботу над протиповітряною обороною.

Новий прем’єр Великої Британії Кір Стармер вважає напад на невинних дітей найбільш порочним вчинком, а прем'єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що сьогоднішня російська атака - чергове нагадування світу про те, чому військові злочині РФ мають бути притягнуті до відповідальності.

У Латвії удар окупантів по дитячій лікарні та інших цивільних об'єктах прем'єрка Евіка Сіліня назвала злою і боягузливою тактикою залякування демократичного світу напередодні саміту НАТО. З цим погодився очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який зазначив, що "Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню" і це найкраще пояснення того, чому Україні потрібно надати усю можливу підтримку і реальні гарантії для безпеки у майбутньому.

Чеський президент Петр Павел назвав акт російського терору доказом того, що країна-агресор не зупиниться ні перед чим і є найбільшою загрозою, до якої світ має бути ретельно готовим.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Масована атака Росії на Україну 8 липня - що відомо

У ніч на 8 липня Росія запустила рій ракет у бік України. Про рух ракет між областями та роботу ППО у деяких із них повідомили Повітряні сили України.

Вже вранці вибухи пролунали спершу у Дніпрі та в Кривому Розі, а потім про російську атаку повідомили у столиці. Уламки від ракет впали у декількох районах Києва, а також зафіксували влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як потім з'ясувалося, мова йшла про дитячу лікарню "Охматдит".

В ОП одразу відреагували на обстріли окупантів та заявили, що РФ вела обстріл по цивільних та інфраструктурі, цілеспрямовано била по дітях.

Згодом представники влади повідомили про наслідки ворожих ударів: у КМВА кажуть про щонайменше 20 загиблих та 35 постраждалих, у Кривому Розі відомо про 10 загиблих та 41 пораненого, у тому числі 9 тяжких. Під час атаки по Дніпру загинув чоловік та є 6 постраждалих, а в Покровську на Донеччині 3 людини загинули внаслідок удару ворога.
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