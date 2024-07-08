"Чистий терор": на Заході відреагували на удар РФ по дитячій лікарні в Києві

У понеділок, 8 липня, світові лідери відреагували на удари по Києву агресором Росією, внаслідок яких пошкоджена лікарня "Охматдит", інфраструктура та житлові будинки, а також відомо про загиблих і поранених.
Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арад Бенк один із перших у соцмережі X поділився кадрами з місця подій та розповів про наслідки російського терору.
"Черговий масований ракетний обстріл Києва. Цього разу удару зазнала дитяча лікарня "Охматдит"! Австрія підтримує цей центр протягом багатьох років і багатьох відомств. Це установа, яка дбає про немовлят і дітей, які потребують", – написав він.відео дня
Засудив російський обстріл мирного населення України і посол Німеччини Мартін Єгер. Він розповів про багато жертв у Києві, загиблих, поранених. А ще підкреслив, що саме так виглядає готовність Росії до переговорів та її прагнення миру.
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс, який нещодавно повернувся з Києва, також не залишився осторонь ворожої атаки на столицю України. Він назвав російський удар по дитячій лікарні "боягузливим нападом" та наголосив на необхідності чим скоріше доставити в Україну запчастини до Patriot і F-16 та посилювати з партнерами роботу над протиповітряною обороною.
Новий прем’єр Великої Британії Кір Стармер вважає напад на невинних дітей найбільш порочним вчинком, а прем'єрка Естонії Кая Каллас нагадала, що сьогоднішня російська атака - чергове нагадування світу про те, чому військові злочині РФ мають бути притягнуті до відповідальності.
У Латвії удар окупантів по дитячій лікарні та інших цивільних об'єктах прем'єрка Евіка Сіліня назвала злою і боягузливою тактикою залякування демократичного світу напередодні саміту НАТО. З цим погодився очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, який зазначив, що "Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню" і це найкраще пояснення того, чому Україні потрібно надати усю можливу підтримку і реальні гарантії для безпеки у майбутньому.
Чеський президент Петр Павел назвав акт російського терору доказом того, що країна-агресор не зупиниться ні перед чим і є найбільшою загрозою, до якої світ має бути ретельно готовим.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Масована атака Росії на Україну 8 липня - що відомо
У ніч на 8 липня Росія запустила рій ракет у бік України. Про рух ракет між областями та роботу ППО у деяких із них повідомили Повітряні сили України.
Вже вранці вибухи пролунали спершу у Дніпрі та в Кривому Розі, а потім про російську атаку повідомили у столиці. Уламки від ракет впали у декількох районах Києва, а також зафіксували влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як потім з'ясувалося, мова йшла про дитячу лікарню "Охматдит".
В ОП одразу відреагували на обстріли окупантів та заявили, що РФ вела обстріл по цивільних та інфраструктурі, цілеспрямовано била по дітях.
Згодом представники влади повідомили про наслідки ворожих ударів: у КМВА кажуть про щонайменше 20 загиблих та 35 постраждалих, у Кривому Розі відомо про 10 загиблих та 41 пораненого, у тому числі 9 тяжких. Під час атаки по Дніпру загинув чоловік та є 6 постраждалих, а в Покровську на Донеччині 3 людини загинули внаслідок удару ворога.
Інші новини про атаку країни-агресора на Україну:
- Ворог бив "Кинджалом", "Цирконом" і "Калібрами": скільки ракет РФ вдалося збити
- Масований обстріл 8 липня: Україна ініціює скликання Радбезу ООН - Зеленський
- Сплановані цілі РФ: Жорін висказався про удари по житлових будинках та Охматдиті
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред