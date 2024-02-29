Чи був конфлікт між Зеленським і Залужним: Буданов розповів деталі

Очільник розвідки "натякнув", що Зеленський зробив правильне рішення замінити Залужного.

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Чи був у Зеленського конфлікт із Залужним / колаж: Главред, фото: ОП, скріншот: відео

Очільник українського ГУР Кирило Буданов висловив сумнів, що між президентом Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним виникли якісь розбіжності.

За його словами для видання CBC News, між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності. Адже, наголосив Буданов, один є підлеглим іншого.

Видання зауважує, що очільник розвідки "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

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"Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій перебуваємо?", - зауважив Кирило Буданов.

Відставка Залужного: що відомо

Нагадаємо, що 8 лютого генерала Валерія Залужного відправили у відставку. Президент України провів зустріч із з генералом Валерієм Залужним та запропонував йому продовжити перебування в команді.

У президента Володимира Зеленського уперше назвали причину звільнення Залужного. Подоляк підтвердив, що Банкова була не задоволена результатами торішніх контрнаступальних операцій на передовій під керівництвом Залужного.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив деталі відставки генерала Залужного. Данілов вказує на те, що цей процес цілком природний, коли із приходом нового керівника сталися ряд інших кадрових змін у командуванні.

Валерію Залужному присвоїли звання Героя України. Після відставки генерала його нагородили за видатні особисті заслуги в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також він отримав орден "Золота зірка".

Хто такий Валерій Залужний? Вале́рій Фе́дорович Залу́жний (нар. 8 липня 1973, Новоград-Волинський, нині Звягель Житомирська область) — український воєначальник, генерал. З 2021 року по 2024 був Головнокомандувачем Збройних сил України. Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Командувач військ Оперативного командування "Північ" (2019—2021), начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України — перший заступник командувача Об'єднаних сил (2018), начальник штабу — перший заступник командувача військ Оперативного командування "Захід" (2017). Командир 51-ї окремої механізованої бригади (2009—2012). 23 травня 2022 увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time, а у жовтні 2022 року увійшов до списку 25 найвпливовіших українських військових від НВ.

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