Залужний може отримати нову посаду: Данілов повідомив деталі відставки генерала

Данілов відзначив, що всі командувачі, які пішли у відставку будуть продовжувати брати участь в захисті України.

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Данілов повідомив деталі відставки Залужного / Колаж Главред, фото: УНІАН

Президент України оновив склад вищого військового керівництва Збройних сил. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість, що ці офіцери продовжать служити державі. Про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Даніловим вказує на те, що цей процес цілком природний, коли із приходом нового керівника сталися ряд інших кадрових змін у командуванні. Новий головнокомандувач має право пропонувати нових людей на різні посади.

Щодо попередніх командувачів, секретар РНБО відзначив, що всі вони є "державниками", які мають бажання продовжувати захищати Україну і безумовно братимуть участь у цьому.

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"Я більш ніж упевнений, що вони працюватимуть на державу, на тих чи інших посадах, у тих чи інших установах – не тільки в Збройних Силах. У нас достатньо структур сектору безпеки й оборони, наприклад, Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія. Ми не маємо зараз повної відповіді на це запитання, але я впевнений, що всі ці фахівці будуть залучені до здобуття нашої перемоги", – запевнив Данілов.

Після того, як Залужний пішов у відставку, президент запропонував йому залишитися в своїй команді. Данілова запитали, чи відомо йому, як відповів на пропозицію вже екс-головком. Секретар РНБО відповів, що краще про це запитати самого Валерія Федоровича.

Також Данілова запитали, чи відомо йому, які посади пропонував Зеленський Залужному. Той натякнув, що він знає, але розповідати про це публічно не може.

Відставка Залужного

Рішення президента Володимира Зеленського щодо відставки Валерія Залужного від посади головнокомандувача обумовлене необхідністю перегляду стратегії та тактики військових дій, заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

У Вашингтоні прокоментували відставку Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Представник Ради з національної безпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу 8 лютого, що США готові співпрацювати з будь-яким лідером українських збройних сил.

Водночас, представник Державного департаменту США Деніель Сайзек зазначив, що з новим головнокомандувачем Олександром Сирським також можна досягти успіху.

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