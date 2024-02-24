Як в ГУР дізнались про підготовку РФ до нападу 24 лютого: Буданов розкрив деталі

Зараз Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів.

https://glavred.net/ukraine/yak-v-gur-diznalis-pro-pidgotovku-rf-do-napadu-24-lyutogo-budanov-rozkriv-detali-10544615.html Посилання скопійоване

Буданов розповів про початок повномасштабного вторгнення / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна значно збільшила чисельність бойових та оперативних підрозділів розвідки, а також посилила технічну складову.

"З початком війни ми значно збільшили свій штат. Максимальному збільшенню підлягали бойові, оперативно-бойові підрозділи та технічна розвідка. Значно підсилили напрямок кіберрозвідки. У зв’язку зі зростанням обсягів здобутої інформації українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок та впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних", - розповів Буданов для The Telegraph.

Також, за його словами, Україна широко використовує спроможності, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів.

відео дня

"Наприклад, для нас критично важливою часто є інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога є неоціненною для нас", - зауважив очільник ГУР.

Таким чином розвідка Міноборони допомагає партизанським угрупованням, які діють на території РФ, "підтримує їх, взаємодіє з ними, інколи висловлює свої прохання або ставить певні завдання". Але, каже Буданов, це не таке масове явище, як інколи здається.

"Серйозну роль у процесі протистояння з терористичною Росією відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не лише здобувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи. Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми б не були готові, не зрозуміли б, що буде відбуватися вторгнення, і не встигли б підготуватись", - зауважив Буданов.

Нагадаємо, що у ГУР розкрили деталі ліквідації російського літака А-50. Російський літак був збитий 23 лютого поблизу міста Приморсько-Ахтарськ. Борт повинен був виконувати терористичні завдання держави-агресора РФ.

В ГУР назвали дату і оцінили загрозу нового наступу росіян на території України. В Головному управлінні розвідки відрегагували на заяву Жозепа Борреля про новий наступ на території України після виборів президента РФ.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.