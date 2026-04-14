РФ атакувала великий обласний центр: 'Шахед' влетів в адмінбудівлю

Російські окупанти спрямували дрони-камікадзе безпосередньо на центральну частину обласного центру.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-bolshoy-oblastnoy-centr-shahed-vletel-v-adminzdanie-10756484.html Посилання скопійоване

У Чернігові "Шахед" поцілив в адмінбудівлю

Головне:

Чернігів зазнав атаки російських БпЛА

Російський "Шахед" влучив в адміністративну будівлю в центрі міста

Унаслідок вибуху пошкоджено двері та вибито вікна

У вівторок, 14 квітня, під час ранкової повітряної тривоги Чернігів опинився під ударом ворожих безпілотників. Один з дронів-камікадзе поцілив в адміністративну будівлю в центральній частині міста. Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та пресслужба Чернігівської міської ради.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух БпЛА у напрямку міста зі сходу о 9:19. Невдовзі мешканці почули звуки вибухів.

відео дня

За даними Брижинського, вибухи, які чули місцеві повʼязані з роботою ППО по безпілотниках, які наближалися до міста. Згодом він повідомив, що один із шахедів влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

Внаслідок удару в адміністративній будівлі понівечені двері та вибиті вікна. Також зафіксовано пошкодження у розташованому поруч багатоквартирному житловому будинку.

БПЛА "Шахед" / Інфографіка: Главред

На щастя, за уточненими даними МВА, обійшлося без жертв та поранених серед цивільного населення.

"Зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та багатоквартирного житлового будинку - зокрема, вибиті вікна", - підтвердили у Чернігівській міській раді.

Чому для РФ вигідне велкоднє перемир'я - думка експерта Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 каналу припустив, що Росія може використати можливе перемир’я для підготовки нових масованих атак. За його словами, за короткий час окупанти не зможуть провести серйозну перегрупування, оскільки перекидання підрозділів займає щонайменше тиждень. Водночас навіть кілька днів затишшя можуть дозволити ворогу накопичити дрони, підвезти боєприпаси та скористатися зниженням інтенсивності українських ударів.

Атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня російські війська масовано атакували дронами південь Одеської області, зокрема Ізмаїльський район. Пошкоджено портову інфраструктуру, цивільне судно, причал і портове обладнання, зруйновано СТО та знищено автобуси й автомобілі.

Також вранці 14 квітня російський дрон влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Удар припав на верхні поверхи, виникло задимлення та пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники.

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 квітня окупанти атакували енергооб'єкт АТ "Черніговобленерго". Через пошкодження енергооб'єкта на Чернігівщині без світла залишилися 12 тисяч абонентів.

Про персону: Дмитро Брижинський Дмитро Брижинський — український військовий та державний службовець, начальник Чернігівської міської військової адміністрації. У цій ролі він відповідає за організацію роботи міста в умовах воєнного стану, координацію дій із силами оборони, забезпечення життєдіяльності Чернігова, а також реагування на наслідки російських атак. Проходив службу на різних командних посадах у ЗСУ, зокрема командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" та іншими підрозділами. Під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році керував обороною Чернігова та координував дії сил оборони міста, що стало одним із ключових етапів захисту регіону. З лютого 2023 року призначений начальником Чернігівської міської військової адміністрації, де відповідає за управління містом, безпеку та відновлення інфраструктури. Нагороджений державними відзнаками, зокрема орденами "За мужність" та Богдана Хмельницького, а також має звання "Почесний громадянин Чернігова".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред