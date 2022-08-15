"Котел сформований": Жданов розповів про прогрес ЗСУ у звільненні Херсона

Олег Жданов / скріншот

Контрнаступ ЗСУ на Херсон вже йде повним ходом, але в гібридному варіанті.

Як розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі, наші військові готують плацдарм до повноцінної атаки.

"Котел сформований, вогневий мішок практично зав'язаний. Добили останній міст в плані його пошкодження, а не руйнування. І фактично ми вже тиждень ведемо знищення цього угруповання з максимальним ослабленням його бойових можливостей", - пояснив експерт.

Також він зазначив, що другий тиждень російське командування не може прийняти рішення, що робити та хто винен.

"Тому, я вважаю, що контрнаступ в гібридному варіанті - у нас же гібридна війна - вже йде", - підкреслив Олег Жданов.

Поки росіяни дозріють, куди їм йти, питання про оборону постане величезне серед окупантів.

Деокупація Херсонщини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ 12 серпня зруйнували останній міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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