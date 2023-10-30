Через місяць-два в Україні запустять пілотну "мобілізацію в смартфонах" - віцепрем'єр

Смарт-мобілізацію планують запустити в Україні в найближчі місяці, розповів віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Пілотний проект смарт-мобілізації, за словами віцепрем'єра Федорова, буде запущений через місяць-два / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні планують запустити так звану "смарт-мобілізацію", яка дозволить українцям самостійно обирати військову спеціалізацію, за якою вони хочуть мобілізуватися. Про це віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Пілотний проект, за словами чиновника, буде запущений через місяць-два.

"Ми хочемо запустити так звану "смарт-мобілізацію", коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає – спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не з примусу, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити у Збройних силах України. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів, і ця людина вибирає, що він хоче стати оператором дронів, або взагалі служити в роті ударних дронів. Це може бути сапер, водій, всі посади будуть. Людина зможе подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які у тебе ризики, як ти будеш вчитися", – розповіді він.

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Як каже Федоров, якщо людина залишить заявку і пройде відбір і тести, то далі його чекає навчання – і після цього мобілізований точно потрапить в роту ударних дронів і на посаду, яку він вибрав.

"І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і якою буде якість їх служби, наскільки вони будуть мотивовані і ефективно все це робити. Це може бути першим пілотом, першим кроком для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію"", – підсумував він.

Мобілізація в Україні

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив - в Україні триває війна, яка зачепила кожен куточок нашої країни. Захисники - це не люди з металу, а тому українська держава гостро потребує мобілізаційний ресурс.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко також заявляв, що в Україні можуть посилити мобілізацію. За його словами, такий сценарій можливий, якщо агресор Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Народні депутати пропонують дозволити перетинати кордон усім військовозобов'язаним українським чоловікам. Втім, для цього потрібно виконати одну умову - перераховувати гроші на Збройні сили України. Відповідний законопроєкт № 8029 зареєстрували у Верховній Раді. Його автором є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

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