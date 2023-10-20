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Чи можуть заблокувати банківські картки "ухилянтам": адвокат розкрила нюанси

Анна Ярославська
20 жовтня 2023, 09:52 оновлено 20 жовтня, 09:57
Військові розцінюють інформацію, яка з'явилася у Мережі, про блокування банківських карт представниками ТЦК як інформаційний вкид.
Моблизация, банківська карта
Чи можуть в Україні заблокувати банківські картки за неявку в ТЦК: відповідь юриста / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Інформація про те, що українцям, які не з'явилися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), можуть заблокувати банківську карту, не відповідає дійсності. Про це повідомили в командуванні Сухопутних військ Збройних сил України.

Військові зазначили, що такі дії можуть вчинятися судами та представниками виконавчої служби, а не керівниками чи представниками ТЦК, передає ТСН.

Крім того, військові розцінюють інформацію про блокування банківських карт представниками ТЦК як інформаційний вкид, елемент інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО) в умовах воєнного стану.

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У свою чергу, адвокат Марина Бекало розповіла, що поняття "ухилянт" в чинному законодавстві не існує. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за ухиляння від призову на військову службу під час мобілізації.

"Але це питання саме кримінальної відповідальності, до якої виконавча служба не має жодного відношення. Рахунки можуть бути заблоковані через несплату адміністративного штрафу осіб, притягнутих до відповідальності за ст. 210 КУпАП (Порушення правил військового обліку) і 210-1 КУпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – пояснила адвокат.

Наприклад, військовозобов'язаний не з'явився за повісткою для уточнення облікових даних, або відмовляється від проходження ВЛК, або не перебуває на військовому обліку за місцем проживання.

"У такому випадку складається протокол про адміністративне правопорушення, ТЦК і СП виносить постанову про накладення штрафу, яке передається у виконавчу службу для стягнення штрафу в примусовому порядку. Виконавча служба в рамках виконавчого провадження у разі, якщо порушник не сплачує штраф добровільно, заарештовує рахунки в банку, поки порушник (якщо він не оскаржить постанову в суді) не сплатить штраф", – розповіла Бекало.

Мобілізація в Україні

В Україні можуть посилити мобілізацію, заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат Роман Костенко. За його словами, такий сценарій можливий, якщо агресор Росія мобілізує близько 700 тисяч своїх громадян.

Співробітники територіальних центрів комплектування (військкоматів) можуть вручати військовозобов'язаним повістки на вулиці. Однак вони категорично не мають право застосовувати до громадян силу.

Для того, щоб офіційно розсилати військовозобов'язаним українцям електронні повістки, потрібно внести відповідні зміни до законодавства. Про це розповів адвокат Андрій Межиріцький. За його словами, зараз паперова повістка вважається врученою, якщо в ній власноруч розписався той громадянин, на чиє ім'я вона виписана.

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