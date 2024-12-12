ЗСУ можуть потрапити в оточення: аналітики попередили про загрозу

Російські окупанти посилюють тиск на ділянці фронту біля Успенівки.

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Ситуація поблизу Успенівки загострюється / Колаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, DeepState

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Ворог намагається захопити Успенівку

Сили оборони України ризикують потрапити в оточення

Ситуація навколо "Успенівського мішка" на півдні від Курахового погіршується. Аналітики порталу DeepState заявили, що українські захисники можуть потрапити в оточення.

Аналітики каналу виділяють декілька ключових місць в "Успенівському мішку" – Єлизаветівка-Романівка-Веселий Гай-Ганнівка, які перебувають безпосередньо в ньому і куди ворог безперервно намагається прорватися з усіх напрямків.

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А також Трудове-Успеніка-Дальнє, які відіграють основну роль утримання цього "мішка". Саме з Дальнього і Трудового росіяни лізуть в Успенівку, де закривається "мішок".

У повідомленні йдеться, що ворог неодноразово фіксувався в Успенівці та активно намагається штурмувати та закріплятися для подальшого просування. Проте бійці ЗСУ зачищають будівлі від загарбників, однак це вдається зробити не до кінця.

Аналітики попереджають, що російські окупанти займають все більшу територію безпосередньо в Успенівці, ризикуючи замкнути кільце та залишити підрозділи Сил Оборони в Ганнівці, Успенівці, Трудовому, Веселому Гаю та Романівці.

Курахове / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, армія країни-агресор РФ запустила в Мережі фейкову інформацію про нібито взяття Курахового, що в Донецькій області. Військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов відреагував на цю інформацію. За його словами, наразі окупантам не вдалося захопити це місто, хоча загальна ситуація справді залишається важкою і ворог намагається обійти Курахове з флангів.

Як писав Главред з посиланням на полковника запасу ЗСУ, треба бути готовими до того, що армія країни-агресора Росії вийде на адміністративні межі Дніпропетровської області. Сергій Грабський додав, що наразі українські захисники ведуть відчайдушні бої, щоб не допустити прорив противника до Дніпропетровщини.

Тим часом у районі Покровська, що на Донеччині тривають важкі бої, російські окупанти намагаються увійти в місто всіма можливими способами. У Нацгвардії заявили, що ворог змінює тактику.

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