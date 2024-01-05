Росія закуповує та накопичує балістичні ракети: в ISW розкрили підступні плани окупантів

Ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України, вважають аналітики.

https://glavred.net/world/rosiya-skupovuye-ta-nakopichuye-balistichni-raketi-v-isw-rozkrili-do-chogo-gotuyutsya-okupanti-10530731.html Посилання скопійоване

Росія готує масовану атаку по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни можуть активізувати свої зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном після того, як останні масовані ракетні удари по Україні досягли певного успіху.

У повідомленні ISW йдеться, що на сьогодні російська оборонна промисловість здатна виробляти 4 ракет "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць. При цьому невідома кількість ракет С-300/С-400, яку може виготовляти ВПК РФ.

Експерти зазначають, що російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні, оскільки для цього потрібна велика кількість балістики.

відео дня

У ISW вважають, що країна-агресорка Росія активізує зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном, якщо має намір продовжувати інтенсивні ракетні обстріли.

Крім того, у звіті ISW вказується, що ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу.

Нагадаємо, що Росія оснащує Х-32, якими б'є по Україні, "касетками". Російські окупанти мають намір оснастити крилаті ракети Х-32 касетним блоком. Цей тип ракет є дуже небезпечним - протидіяти їм можуть тільки ЗРК типу Patriot.

Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія. Він наголосив, що масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Судячи з наших розвідданих, у них більше тисячі ракет кожного типу.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.