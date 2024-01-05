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Росія закуповує та накопичує балістичні ракети: в ISW розкрили підступні плани окупантів

Юлія Закрепа
5 січня 2024, 07:58
Ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України, вважають аналітики.
Росія закуповує та накопичує балістичні ракети: в ISW розкрили підступні плани окупантів
Росія готує масовану атаку по Україні / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що росіяни можуть активізувати свої зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном після того, як останні масовані ракетні удари по Україні досягли певного успіху.

У повідомленні ISW йдеться, що на сьогодні російська оборонна промисловість здатна виробляти 4 ракет "Іскандер" і чотири ракети "Кинжал" на місяць. При цьому невідома кількість ракет С-300/С-400, яку може виготовляти ВПК РФ.

Експерти зазначають, що російська промисловість не здатна виробляти необхідну кількість балістичних ракет для постійної "ударної кампанії" по Україні, оскільки для цього потрібна велика кількість балістики.

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У ISW вважають, що країна-агресорка Росія активізує зусилля для закупівлі балістичних ракет за кордоном, якщо має намір продовжувати інтенсивні ракетні обстріли.

Крім того, у звіті ISW вказується, що ефективність російських балістичних ракет залежить від конфігурації ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу.

Нагадаємо, що Росія оснащує Х-32, якими б'є по Україні, "касетками". Російські окупанти мають намір оснастити крилаті ракети Х-32 касетним блоком. Цей тип ракет є дуже небезпечним - протидіяти їм можуть тільки ЗРК типу Patriot.

Жданов попередив, скільки ще ракет підготувала Росія. Він наголосив, що масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Судячи з наших розвідданих, у них більше тисячі ракет кожного типу.

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війна в Україні балістичні ракети вторгнення Росії
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