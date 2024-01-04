Лінія фронту не зміниться: The Economist назвав цілі ЗСУ на 2024 рік

Якими будуть цілі ударів української армії - розповіли в західному виданні.

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The Economist назвав цілі ЗСУ на 2024 рік / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних сил ЗСУ

У 2024 році головною ціллю Збройних сил України може стати окупований півострів. Про це повідомляє The Economist після інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

У виданні стверджують, що більшість зусиль України може бути спрямовано на Крим, проте лінія фронту на материку при цьому може залишитися незмінною.

За словами редакції, півострів є життєвоважливим шляхом забезпечення російської армії на півдні України, і саме успішні українські атаки на півострів можуть перешкодити можливостям Росії і викликати у Путіна паніку.

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У публікації видання йдеться, що слів Зеленського вже достатньо для того, щоб Захід надав Україні допомогу, тепер прийшов час західним країнам самостійно знаходити аргументи, за якими вони захочуть підтримувати Україну у її боротьбі з Росією.

"Західні лідери більше не можуть залишити розмови пану Зеленському. Їм потрібно самим наводити аргументи для відправки допомоги в Україну. І робити це потрібно вже зараз", - зазначає видання.

Прогноз на 2024 рік

Нагадаємо, ракети великої дальності можуть нейтралізувати авіабазу в Саках і логістичну базу в Джанкої. Їхнє використання зробить Крим непридатним для російських військ і створить можливості для подальших дій, таких як введення спецпризначенців в регіон. Про це повідомив екс-командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в ефірі телемарафону.

Водночас Путін все ще сповнений рішучості перемогти і знищити Україну, при цьому Україна сповнена рішучості давати відсіч. А проте ще незакритим залишається питання допомоги демократичних країн у цій епохальній війні.

Також експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак прокоментував ймовірність захоплення окупантами РФ нових територій України.

"Ми не виключаємо такий варіант, тому що в планах Російської Федерації є висадка десанту в Одесі, є плани захоплення Дніпра і Дніпропетровської області, Харкова, Миколаєва та Херсона", - підкреслив він в ефірі каналу FreeДом.

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