Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Відкрита підтримка війни Росії проти України: Кім Чен Ин вийшов із заявою - AP

Анна Косик
30 листопада 2024, 13:56оновлено 30 листопада, 14:43
3318
Північна Корея готова посилити стратегічне партнерство з агресором Росією.
Путин и Ким Чен Ын
Кім Чен Ин виправдовує російську агресію проти України / Колаж: Главред, фото: скріншоти

Головне:

  • Лідер КНДР пообіцяв підтримувати агресію РФ щодо України
  • Кім Чен Ин вважає, що Росія захищає свій суверенітет
  • Просуванням НАТО на схід в Північній Кореї назвали "безрозсудним"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав країні-агресору Росії обіцянку незмінно підтримувати війну РФ в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з очільником Міноборони Росії Андрієм Білоусовим.

Як повідомляє Associated Press, лідер КНДР із російським чиновником обговорили захист сувернітету, інтересів безпеки і міжнародного правосуддя обох країн та посилення партнерства у цих сферах. Ймовірно, мова йшла і про розширення присутності військовослужбовців КНДР в РФ.

відео дня

Кім Чен Ин наголосив, що Росія нібито захищає свій суверенітет та територіальну цілісність від "спроб імперіалістів домогтися гегемонії". Нещодавні російські удари по Україні північнокорейський диктатор назвав "своєчасним та ефективним заходом".

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Він також виправдовував агресію РФ проти України, зазначаючи, що це нібито вимушена "оборонна відповідь" на розширення НАТО, яке на чолі з США хоче "знищення позицій Росії, як могутньої держави".

Співпраця КНДР та Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що під час другого візиту Шойгу до КНДР він зустрівся з Кім Чен Ином, з яким обговорив двосторонні та міжнародні питання, зокрема посилення військової підтримки Москви з боку Пхеньяна. Адже північнокорейські озброєння росіяни використовують для війни в Україні.

Раніше стало відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин взяв участь у випробуваннях дронів-камікадзе у КНДР і віддав наказ розпочати масове виробництво таких безпілотників. Не виключено, що відповідні технології КНДР отримала від країни-агресорки Росії.

Напередодні стало відомо, що в обмін на відправлення солдатів Північної Кореї до Росії, Кім Чен Ин отримує від країни-агресора близько 2 000 доларів за кожного військового на місяць, а також 600-700 тисяч тонн рису щороку.

Інші новини про підтримку КНДР РФ:

Що відомо про The Associated Press?

Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини КНДР Кім Чен Ин КНДР
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

15:28Війна
Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

14:53Україна
Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

14:36Світ
Реклама

Популярне

Більше
У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ

У британській розвідці назвали кількість ракет "Орешник" на озброєнні РФ

Дуже суворі прикмети 30 листопада: що не можна робити на Андрія

Дуже суворі прикмети 30 листопада: що не можна робити на Андрія

Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні

Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні

Домовляться і з чортом, і з ангелом: які знаки зодіаку є вродженими дипломатами

Домовляться і з чортом, і з ангелом: які знаки зодіаку є вродженими дипломатами

Армія РФ "плаче гіркими сльозами": як корейці "насолили" Путіну у війні з Україною

Армія РФ "плаче гіркими сльозами": як корейці "насолили" Путіну у війні з Україною

Останні новини

15:28

Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

14:53

Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

14:37

Гороскоп на грудень 2024: один знак зодіаку отримає гроші, подарунок або призВідео

14:36

Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

13:56

Відкрита підтримка війни Росії проти України: Кім Чен Ин вийшов із заявою - AP

Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в УкраїніМороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні
13:29

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

13:22

Треба знайти краба за 5 секунд: загадка, яку майже нереально розгадати

13:20

США вдарили санкціями по РФ: закінчення війни в Україні може пришвидшитись - Newsweek

12:47

Гороскоп на грудень 2024 для Овнів: ризик травм, подарунок і повернення колишніхВідео

Реклама
12:22

Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру: політолог розкрив плани США

12:10

Окупанти наблизили ЗАЕС до катастрофи: в Міненерго розповіли, що сталося

11:56

Вибрав жити і не сумує ні за чим російським: ведучий "в мотлох" розніс РФ

11:38

ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму: подробиці

11:25

Яка ситуація на Курщині: аналітики розкрили, що насправді там відбувається

11:00

Гороскоп на грудень 2024 для Тельців: чим здивує останній місяць 2024 рокуВідео

10:57

У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

10:41

У мережі обговорюють Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання

10:17

Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні: усі деталі

10:10

Членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни: Зеленський видав заяву про вступ

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:00

Економіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до дна

08:56

Гороскоп на грудень 2024 для Близнюків: важлива новина, подарунок і велике щастяВідео

08:53

Армія РФ окупували ще 3 населених пункти на Донеччині – DeepState

08:10

Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна: аналіз того, що зараз відбуваєтьсяПогляд

07:58

"Я дуже просив їх": партнери дали лише чверть того, що просила Україна – Зеленський

06:10

Втрати окупантів рекордні: з'явилися нові даніПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 1 грудня: Тельцям - щасливий день, Рибам - удача у кар'єрі

05:00

Яке сьогодні свято 30 листопада 2024 року: що не можна робити у цей день

04:30

В Україні з'явиться свій "біткоїн": незабаром розпочнеться тестування е-гривні

04:00

Помилка багатьох водіїв: чому взимку не варто піднімати двірники в автомобілі

03:30

Яку людину називають "клепаною на язик": мало хто зможе здогадатисяВідео

03:00

"Били, дай боже": у Лукашенка знайшли концтабір із катівнею для українців – ЗМІВідео

02:37

Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

02:00

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

00:57

Протести в Грузії спалахнули з новою силою: поліція застосовує силу

00:52

У чому потрібно бути одягненим на хрещення дитини: що необхідно знати

00:33

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий: що про нього думають самі ж військові

00:16

Таємницю Лох-Неського чудовиська розкрито: дослідник пояснив "горби" на воді

29 листопада, п'ятниця
23:45

РФ "атакує немислимо": німецький генерал прогнозує втрату Покровська до 2025 року

22:36

Рідкісне фото Брюса Вілліса: доньки поділилися зворушливим кадром

Реклама
22:18

"Мені потрібна така людина": Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака

22:17

Побили 7-річний рекорд: в Україні рвонули вгору ціни на популярний овоч

22:06

Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

21:50

Україна готова домовитися про припинення вогню - Зеленський

21:47

Чоловік купив старовинну пляшку із запискою: що було всередині

21:45

"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі

21:30

Українці платитимуть більше за цигарки: нардеп заявила, що в грудні ціни "злетять"

21:24

У багатьох областях оголосили штормове попередження: якою буде погода

21:20

Чому двері громадських туалетів мають щілини зверху та знизу: неочікувані причини

20:53

Відомий український актор утретє став батьком і показав новонародженого

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Рецепти на Новий рік
"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти