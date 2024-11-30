Відкрита підтримка війни Росії проти України: Кім Чен Ин вийшов із заявою - AP

Північна Корея готова посилити стратегічне партнерство з агресором Росією.

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Кім Чен Ин виправдовує російську агресію проти України / Колаж: Главред, фото: скріншоти

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Лідер КНДР пообіцяв підтримувати агресію РФ щодо України

Кім Чен Ин вважає, що Росія захищає свій суверенітет

Просуванням НАТО на схід в Північній Кореї назвали "безрозсудним"

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав країні-агресору Росії обіцянку незмінно підтримувати війну РФ в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з очільником Міноборони Росії Андрієм Білоусовим.

Як повідомляє Associated Press, лідер КНДР із російським чиновником обговорили захист сувернітету, інтересів безпеки і міжнародного правосуддя обох країн та посилення партнерства у цих сферах. Ймовірно, мова йшла і про розширення присутності військовослужбовців КНДР в РФ.

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Кім Чен Ин наголосив, що Росія нібито захищає свій суверенітет та територіальну цілісність від "спроб імперіалістів домогтися гегемонії". Нещодавні російські удари по Україні північнокорейський диктатор назвав "своєчасним та ефективним заходом".

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Він також виправдовував агресію РФ проти України, зазначаючи, що це нібито вимушена "оборонна відповідь" на розширення НАТО, яке на чолі з США хоче "знищення позицій Росії, як могутньої держави".

Співпраця КНДР та Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що під час другого візиту Шойгу до КНДР він зустрівся з Кім Чен Ином, з яким обговорив двосторонні та міжнародні питання, зокрема посилення військової підтримки Москви з боку Пхеньяна. Адже північнокорейські озброєння росіяни використовують для війни в Україні.

Раніше стало відомо, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин взяв участь у випробуваннях дронів-камікадзе у КНДР і віддав наказ розпочати масове виробництво таких безпілотників. Не виключено, що відповідні технології КНДР отримала від країни-агресорки Росії.

Напередодні стало відомо, що в обмін на відправлення солдатів Північної Кореї до Росії, Кім Чен Ин отримує від країни-агресора близько 2 000 доларів за кожного військового на місяць, а також 600-700 тисяч тонн рису щороку.

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