Чи можуть в Україні запровадити графіки відключення газу: експерт чітко відповів

Навіть попри ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України, обмежень постачання газу не спостерігається.

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Чи будуть в Україні введені графіки відключень газу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ намагається атакувати енергетичну інфраструктуру України

Наразі жодних графіків обмежень постачання газу не спостерігається

Уразити газову систему так само важко, як і "знеструмити" країну

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. На тлі ворожих ударів по підземних газосховищах України, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар відповів Главреду, чи може виникнути потреба в постачанні газу за графіками.

За його словами, ворог бив по підземних газосховищах, розташованих на заході України також загарбники атакували об’єкти газовидобутку на Полтавщині та Харківщині.

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"Але, як бачите, жодних графіків обмежень постачання газу споживачам не спостерігається", - сказав Гончар.

Він пояснив, що уразити газову інфраструктуру – це не менш складне завдання, ніж уразити електроенергетичну.

"Звісно, не варто мати ілюзій про те, що ударів більше не буде, що діятиме енергетичне перемир’я буде. Я думаю, що для ворога основна проблема зараз полягає у виборі пріоритетів. Адже запас ракет і дронів Росії не безкінечний. Так чи інакше пріоритетними цілями для росіян лишаються наші Збройні сили, підприємства оборонно-промислового комплексу та наша логістика", - підкреслив експерт.

Гончар додав, що зараз Росія перепланувала використання своїх засобів ураження. А те, що відбувається в Україні, свідчить про те, що росіяни перейшли до відвертої форми терору проти крупних міст, вважаючи, що це принесе більший і швидший ефект деморалізації суспільства.

Він нагадав, що пропагандисти РФ подають свої дії як удари по військових цілях, а насправді ворог займається прямим терором мирного населення, щоб викликати соціальні протести.

Тарифи на газ - новини за темою

Як писав Главред, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук нагадав, що в Україні фіксовані тарифи на газ залишаються в силі до 30 квітня 2025 року. Однак влада продовжила термін дії фіксованого періоду. Таким чином українці й надалі оплачуватимуть блакитне паливо за чинними тарифами — 7,96 грн за кубометр.

Нещодавно голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Крім того, з травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримають новий платіж у межах комунальних витрат — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Як зазначають у ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця "третя платіжка" не буде щомісячною — рахунки виставлятимуть раз на кілька років, залежно від віку будинку: якщо газовим мережам понад 25 років — раз на три роки; якщо менше 25 років — раз на п’ять років.

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Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

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