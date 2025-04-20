Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чи можуть в Україні запровадити графіки відключення газу: експерт чітко відповів

Маріна Фурман
20 квітня 2025, 21:20
127
Навіть попри ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України, обмежень постачання газу не спостерігається.
газ
Чи будуть в Україні введені графіки відключень газу / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключові тези:

  • РФ намагається атакувати енергетичну інфраструктуру України
  • Наразі жодних графіків обмежень постачання газу не спостерігається
  • Уразити газову систему так само важко, як і "знеструмити" країну

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. На тлі ворожих ударів по підземних газосховищах України, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар відповів Главреду, чи може виникнути потреба в постачанні газу за графіками.

За його словами, ворог бив по підземних газосховищах, розташованих на заході України також загарбники атакували об’єкти газовидобутку на Полтавщині та Харківщині.

відео дня

"Але, як бачите, жодних графіків обмежень постачання газу споживачам не спостерігається", - сказав Гончар.

Він пояснив, що уразити газову інфраструктуру – це не менш складне завдання, ніж уразити електроенергетичну.

"Звісно, не варто мати ілюзій про те, що ударів більше не буде, що діятиме енергетичне перемир’я буде. Я думаю, що для ворога основна проблема зараз полягає у виборі пріоритетів. Адже запас ракет і дронів Росії не безкінечний. Так чи інакше пріоритетними цілями для росіян лишаються наші Збройні сили, підприємства оборонно-промислового комплексу та наша логістика", - підкреслив експерт.

Гончар додав, що зараз Росія перепланувала використання своїх засобів ураження. А те, що відбувається в Україні, свідчить про те, що росіяни перейшли до відвертої форми терору проти крупних міст, вважаючи, що це принесе більший і швидший ефект деморалізації суспільства.

Він нагадав, що пропагандисти РФ подають свої дії як удари по військових цілях, а насправді ворог займається прямим терором мирного населення, щоб викликати соціальні протести.

Тарифи на газ - новини за темою

Як писав Главред, постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук нагадав, що в Україні фіксовані тарифи на газ залишаються в силі до 30 квітня 2025 року. Однак влада продовжила термін дії фіксованого періоду. Таким чином українці й надалі оплачуватимуть блакитне паливо за чинними тарифами — 7,96 грн за кубометр.

Нещодавно голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що тарифи на газ в Україні можуть збільшитися вже влітку 2025 року. Нова ціна на газ для споживачів може зрости до 9,5-10 грн за кубометр.

Крім того, з травня 2025 року мешканці багатоквартирних будинків в Україні отримають новий платіж у межах комунальних витрат — за технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Як зазначають у ТОВ "Газорозподільні мережі України", ця "третя платіжка" не буде щомісячною — рахунки виставлятимуть раз на кілька років, залежно від віку будинку: якщо газовим мережам понад 25 років — раз на три роки; якщо менше 25 років — раз на п’ять років.

Інші новини:

Хто такий Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

газ Михайло Гончар новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Новий формат перемир’я: Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

Новий формат перемир’я: Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

21:51Україна
РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

21:19Україна
У Кремлі відповіли, чи продовжить Путін "великоднє перемирʼя"

У Кремлі відповіли, чи продовжить Путін "великоднє перемирʼя"

19:52Світ
Реклама

Популярне

Більше
По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 квітня: Левам - прорив, Рибам - гроші

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 квітня: Левам - прорив, Рибам - гроші

На Україну насувається майже 7-бальний геомагнітний шторм: коли він "вдарить"

На Україну насувається майже 7-бальний геомагнітний шторм: коли він "вдарить"

Три щасливчики гороскопу: які знаки отримають великий прибуток вже у квітні

Три щасливчики гороскопу: які знаки отримають великий прибуток вже у квітні

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

Останні новини

21:57

"Скромність - сестра бідності": Тіна Кароль дала 4 зухвалі поради

21:51

Новий формат перемир’я: Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією

21:20

Чи можуть в Україні запровадити графіки відключення газу: експерт чітко відповів

21:19

РФ захопила Катеринівку і просунулася вперед на сході – DeepState

20:21

РФ стягує сили для нового штурму: у Британії розкрили мету "перемир'я" Путіна

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
20:00

Анна Саліванчук зізналася, навіщо вийшла заміж за експродюсера Студії Квартал 95

19:52

У Кремлі відповіли, чи продовжить Путін "великоднє перемирʼя"

19:31

Перемир'я на фронті та реальні наміри Росії: головні новини України (дайджест)

19:22

Загроза виходу США з переговорів: у Зеленського оцінили гучну заяву Трампа

Реклама
19:20

Яку зачіску зробити на коротке волосся — топ варіанти з укладками та порадами

19:13

Під прикриттям "перемир’я": РФ накопичує сили для штурмів на важливому напрямку

19:10

Цікаві деталі про переговори у ПарижіПогляд

19:01

"Ти - мій": обраниця Дмитра Кулеби показала романтичне фото з політиком

18:27

Що буде з доларом після Великодня: банкір поділився прогнозом

18:19

Головна перевага України над РФ: колишній шеф MI6 зробив гучну заяву

18:05

Як виростити солодкий буряк — секрети посадки, поливу і підживлення

17:23

Україну накриють похолодання і дощі: синоптик сказала, коли увірветься негода

17:20

РФ цинічно використовує "перемир'я" на фронті: у ЗСУ зробили важливу заяву

17:20

Поливаний понеділок: кого потрібно обов'язково облити водою 21 квітня

17:17

Ситуація на фронті загострюється: українські воїни потрапили в засідку, є загиблі

Реклама
17:12

Разом із сином за святковим столом: як відзначає Великдень Софія Ротару

17:05

Росія почне "згортати" війну проти України, якщо виконати єдину умову - ГончарВідео

16:50

Чим підгодувати часник навесні — добрива, що дійсно працюють

16:34

"Золото", два "срібла" і "бронзу": як гімнастка з України вразила на Кубку світу

16:28

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні перемир'я: що вигадали в Москві

16:24

Німеччина може забезпечити важливу підтримку ЗСУ: Мельник назвав терміни та суму

15:52

У поганих водіїв завжди є одна й та сама звичка: інструктор здивував поясненням

15:38

Аналітики розповіли, як росіяни використовують "перемирʼя" на фронті

15:29

Постачання зброї до України: ЗМІ розкрили, яку альтернативу готує Європа

15:06

"Душа сповнюється тихим щастям": Галкін українською мовою привітав із Великоднем

14:49

Путін дістав "ядерну карту": відомо, чи перейдуть в РФ від погроз до дійВідео

14:38

Росіяни почали відступ на кількох ділянках фронту - що відомо

14:26

Китайський гороскоп на завтра 21 квітня: Драконам - страх, Козлам - невдачі

14:14

Що одягнути на пікнік — стильні ідеї для зручного образу на природі

14:14

Чи шкідливі соцмережі: вчені спростували поширений міф

13:53

"Хай у серці завжди буде світло!": українські зірки вітають із Великоднем

13:52

Безумовний лідер: яке жіноче ім’я стало найпопулярнішим в УкраїніВідео

13:35

По-літньому тепло буде недовго: названа дата, коли Україну накриють заморозки

13:24

Третя платіжка за газ вже на підході: за що ще українцям доведеться платити

13:13

Любовний гороскоп на тиждень з 21 по 27 квітня

Реклама
13:12

"Путін не контролює армію": Зеленський розповів про хід "Великоднього перемир'я"

12:17

"Є гарне рішення": у Трампа анонсували нові переговори про мир і назвали умови

12:13

Скандал на Fox News: як Київ став частиною Росії в титрах трансляції

11:43

"Я просто хочу летіти": зворушливі кадри повернення захисників із полонуФотоВідео

11:39

Кого повертають першими: в ГУР розкрили нові деталі великого обміну полоненимиФото

11:38

Фінансовий гороскоп на тиждень з 21 по 27 квітня

10:42

60 років — не гарантія пенсії: як змінюються умови для українських жінок

10:31

Друга смерть за тиждень: на Буковині знайшли тіло 19-річного курсанта - деталі

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 21 по 27 квітня: Левам - прорив, Рибам - гроші

09:56

Ефектне повернення: український боксер не залишив шансів супернику

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти