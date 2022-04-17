Центр Харкова обстріляли окупанти: багато загиблих і поранених

На місці обстрілу в Харкові працюють рятувальники.
Вдень, 17 квітня, російські війська обстріляли центр Харкова.
Як повідомляє Суспільне з посиланням на Департамент охорони здоров'я ОВА, в результаті обстрілу загинули не менше 5 осіб.
"Після обіду 17 квітня повідомлялося про обстріли центру Харкова. 5 загиблих ще 13 поранені станом на 15:00. На місці працюють рятувальники", - йдеться в повідомленні.
Війна в Україні
Нагадаємо, що українські повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним - 300-м.
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Також один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.
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