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Цілої родини не стало в одну мить: під Києвом загадковим чином померло подружжя та їхня донька

29 жовтня 2021, 22:00

Причини трагедії встановлюють фахівці.

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Померли батько, мати та їхня донька / НПУ

У Броварах на Київщині у п'ятницю, 29 жовтня, стало відомо про страшну трагедію. В одному з будинків знайшли мертвою всю сім'ю.

Як повідомили в Нацполіції Київської області, померли батько, мати і дочка.

Копів викликала родичка загиблих. Жінка почала турбуватися, що її близькі не відповідають на телефонні дзвінки.

Поліція спільно з рятувальниками виявила в квартирі тіла трьох її жителів - 55-річного чоловіка, його 51-річну дружину і їх 26-річну дочку.

Всі тіла були без видимих ознак насильства.

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За попередніми даними, сім'я померла через отруєння чадним газом.

У зв'язку з цим, з будинку евакуювали всіх жителів. Проводиться перевірка відповідними органами.

Нагадаємо, 29 жовтня на Закарпатті трагічно загинули Бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

Також у ніч на п'ятницю, 29 жовтня, в одній з багатоповерхівок Дніпра спалахнула пожежа. Жителів 16-поверхового будинку врятувала кішка Моня. Вона своїм нявканням розбудила господарів, і ті відчули запах диму. Однак всім врятуватися не вдалося. В результаті пожежі загинули Близнюки однієї з квартир, тіла яких упізнали сусіди.

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