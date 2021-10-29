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Моторошна знахідка в Дніпрі: син виявив тіло батька в багажнику з пробитою головою

29 жовтня 2021, 20:41

Чоловіка шукали цілий день.

Національна поліція
Чоловік пішов на риболовлю і не повернувся додому / УНІАН

Моторошну знахідку в багажнику автомобіля виявив житель Дніпра. Він знайшов бездиханне тіло свого батька. Більш того, у покійного була пробита голова.

Як повідомляє Інформатор, це сталося в Дніпрі на вулиці Набережній Заводській.

Копи з'ясували, що подія трапилася напередодні ввечері. Чоловік ще вранці пішов на риболовлю і більше не вийшов на зв'язок з близькими. У зв'язку з цим, його почав шукати син.

На жаль, чоловік знайшов батька пізно. Близько 20:50 біля човнової станції "Комунарівець" в автомобілі Nissan його 57-річний батько був уже мертвий.

На даний правоохоронці встановлюють, хто є власником автомобіля і як саме загинув чоловік.

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Нагадаємо, у п'ятницю, 29 жовтня, у Києві по-звірячому побила таксиста. Троє пасажирів накинулися на чоловіка з ногами через прохання одягнути маску. На обличчі водія не залишилося живого місця.

Також в цей день на Закарпатті трагічно загинули бабуся та її чотирирічний онук. Вони живцем згоріли у власному будинку.

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