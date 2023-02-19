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Панує тотальна темрява: як виглядає бункер Володимира Зеленського

19 лютого 2023, 16:31
Зеленський провів у секретному об'єкті, який залишився в Україні ще з часів СРСР. Він призначений забезпечити виживання в умовах тотальної ядерної війни.
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua, pixabay

У перші місяці війни Росії президент України Володимир Зеленський і кілька чиновників перебували в урядовому бункері.

Кореспонденти The Times змогли побувати в секретному місці і розповіли, що їх вразила тотальна темрява і суцільна секретність.

За їх словами, всі, кому відкритий доступ до цього місця, повинні суворо дотримуватися відповідного протоколу.

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Як поділилися кореспонденти західного ЗМІ, в Україні вважали, що такі заходи безпеки будуть необхідні протягом тижня. Однак реальність внесла свої корективи, тому Володимиру Зеленському разом з невеликою групою осіб довелося перебувати там більшу частину часу протягом перших двох місяців повномасштабної війни

"У цей час президент рідко виходив на поверхню, щоб запевнити українців, що він нікуди не поїхав. А команда Зеленського, яка опинилася в ізоляції, дізнавалася подробиці війни в країні завдяки своїм гаджетам", - пишуть ЗМІ.

Однак на відміну від диктатора країни-терористки, Зеленський не прописався в цьому приміщенні. Після перших місяців повномасштабного вторгнення він нечасто користується бункером. Більш того, не спускався туди, навіть коли на нього готували три замахи.

Угода та секретність

The Times пише, що згідно з правилами, ті, кого запросили жити поруч з президентом в підземному бункері, повинні були підписати угоду про нерозголошення. Воно передбачало заборону розповідати будь-які подробиці.

Серед заборон на розголошення було не тільки місце розташування об'єкта, але і дизайн бункера і зручності в ньому.

Крім того, згідно з протоколом безпеки паролі для входу змінюються щодня.

Також він повідомив, що в бункері під землею панує тотальна темрява. Під час візиту шлях висвітлювався тільки ліхтариком на телефоні охоронця, який супроводжував журналіста. Більш того, це явище в приміщенні не тимчасове, а постійне.

Що відомо про бункер Зеленського

Цей секретний об'єкт залишився в Україні ще з часів СРСР. Він призначений забезпечити виживання в умовах тотальної ядерної війни, тому здатний витримати прямий удар ядерної зброї. У нього є власні системи:

  • життєзабезпечення,
  • вентиляція,
  • водопостачання.

Прогнози щодо подальшого перебігу війни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія загрожує не тільки Україні. За словами президента, світ повинен допомогти українцям здобути перемогу у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

Також Зеленський заявив, що на Донбасі, де відбуваються активні бойові дії, після цієї війни не залишиться нічого живого. При цьому він підкреслив, що швидка перемога України зі звільненням всіх окупованих територій реальна.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначав, що деокупація Криму неминуча, вона буде включати в себе чотири важливих аспекти. Серед населення окупованого Росією півострова почали змінюватися настрої після звірств армії РФ проти українців.

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