УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ми повинні перемогти "Путінів": Зеленський попередив світ про російську агресію

17 лютого 2023, 19:00
Президент закликав "звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".
Зеленський, Путін
Зеленський, Путін / ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія загрожує не тільки Україні.

За словами президента, світ повинен допомогти українцям перемогти у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

"Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає Боротися. Ми не маємо ще Давидова праща з Ізраїлю, але сподіваюся, що це тільки тимчасово", - заявив Зеленський на Мюнхенській конференції безпеки.

відео дня

Президент закликав "звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні. Ми повинні звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську Конституцію і кожну сферу світової економіки... Ми, об'єднані Давиди цього світу, повинні перемогти "Путінів" розкиданих по всьому світу", - підсумував Зеленський.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер і публіцист з США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відведення військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист зауважив, що Путін і пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливого відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб домогтися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду Безпеки Організації Об'єднаних націй і на ньому виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я і почати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що у 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:49

Міс Україна-Всесвіт розкрила правду про "бандитську" кулю, яка потрапила в її машину

19:27

"Роль Кадирова сильно знизилася": Пономарьов розповів, чого панічно боїться чеченський диктаторВідео

19:20

Він намагається захопити сусідні країни і труїть ворогівПогляд

19:17

Росія без Путіна: Пономарьов розповів, хто може зайняти його місце і що це означає для УкраїниВідео

19:00

Ми повинні перемогти "Путінів": Зеленський попередив світ про російську агресіюВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:00

Гороскоп на завтра 18 лютого 2023: Близнюкам - інформація, Стрільцям - розслаблення, Рибам - мрії

18:35

"Всі повинні зробити це": Шольц закликав партнерів дати Україні танки прямо заразВідео

18:33

Україна отримала від Франції протитанкові ракетні комплекси Akeron: як вони допоможуть на фронтіВідео

18:25

Гральний бізнес приєднується до ініційованого урядом дослідження з ігрової залежності реклама

Реклама
18:10

"Після цієї війни на Донбасі нічого живого не буде": Зеленський заявив про перемогу в найближчий рікВідео

18:05

5 "неїстівних" речей, які їли радянські діти потайки від батьків

17:51

Успіхів буде хоч греблю гати: найщасливіші знаки Зодіаку в 2023 роціВідео

17:39

"Хочу, аби росіяни усвідомили свою відповідальність": Клаус Майне розповів по підтримку УкраїниВідео

17:18

"Бідний дідусь, що за опудало": 77-річна мати Наташі Корольової шокувала росіян фото з чоловікомВідео

17:14

Чому не можна збивати пюре блендером - страва буде безповоротно зіпсована

17:10

Навіщо господині ставлять соду під ліжко: назавжди забудете про серйозну проблему

17:08

Настя Каменських вперше публічно звернулася до Потапа після чуток про розлучення

17:06

"Є великі ризики": Путін розраховує, що світ втомиться від війни – ЗеленськийВідео

17:05

Пам'ятають всі образи і впиваються своєю помстою: імена жінок, які не пробачають зрадуВідео

16:45

Які повістки вручають в Україні і де їх можуть видати: прості і ясні відповідіВідео

Реклама
16:40

Зможе вдарити по об'єктах "подвійного призначення" РФ: експерт заявив про важливість ракет Storm Shadow для України

16:35

Навіщо 18 лютого потрібно всім прибрати в будинку: прикмети і що не можна робитиВідео

16:34

Морозів більше не буде: синоптики розповіли, коли Україну накриє сильне потеплінняВідео

16:15

Таємниця радянської каністри: чому її робили з трьома ручками

16:08

"Вона горбата, горб величезний": Сосєдов накинувся на "хвору" ПугачовуВідео

16:00

"Танки будуть максимум за місяць": в ОП сказали, коли Україна може отримати літаки і далекобійні ракетиВідео

16:00

Старий хижак все ще кусається: як зараз виглядає чарівний Вовк з серіалу Десяте королівство

16:00

Як зробити авокадо м'яким, якщо фрукт необхідний вже заразВідео

15:44

Росія стягнула до кордону з Сумською областю 10 тисяч військових - The TimesВідео

15:33

"Патріот" створили на противагу "Вагнеру": Пономарьов розповів про провальну ідею ШойгуВідео

15:28

Встояти просто неможливо: лінива піца з лаваша на сковороді за 10 хвилин - рецептВідео

15:27

Популярна російська актриса підтримала Лію АхеджаковуВідео

15:07

"Обрав не ту дорогу, став зрадником": батько Олександра Ревви облив помиями синаВідео

15:01

Факти, про які не можна було говорити: Комаров озвучив подробиці документального проєкту "РІК"Відео

14:42

Звільнення Криму передбачає 4 аспекти: на півострові змінюються настрої – ГУРВідео

14:39

Вибухи біля аеропорту: росЗМІ поскаржилися на атаку дронів під БрянськомВідео

14:39

Ігнорували, не хотіли знаходиться поруч: росіянка розпустила шмарклі з приводу ізоляції на "Міс Всесвіт"Відео

14:32

Зеленський - герой нашого часу: голлівудська діва Енн Хетеуей підтримала УкраїнуВідео

13:58

"Кремль показує Заходу, що Путіна варто берегти": ексдепутат Держдуми сказав, хто може усунути диктатораВідео

13:49

Експерт озвучив сценарії завершення війни в Україні, один з них вже не спрацюєВідео

Реклама
13:44

Полювання на "кротів" Путіна: Захід накрив масштабну мережу шпигунів РФ — WPВідео

13:31

Принесе достаток і везіння: як назвати собаку зі змістом

13:09

Команда 1+1 media реалізовує масштабний національний спецпроєкт "Життя в окупації: медіаміст з ТОТ"

13:04

Галкін зізнався, що його життя в РФ стало нестерпним, коли Зеленський став президентом України

12:48

"Ашан" втрапив у скандал з постачанням товарів окупантам і мобілізацією у РФ - розслідування

12:27

"У мене собака на заводі так виє": в мережу потрапило відео, як співає критик СосєдовВідео

12:18

Який собака приносить удачу, а який - гроші та любов: прикмети і забобони

12:12

"Бойові кози - не бояться ані танків, ані росіян": у центрі Києва весело скакали милі твариниФотоВідео

12:00

Путін боїться розвороту зброї проти себе: Ілля Пономарьов - про приватні армії в РосіїЕксклюзив

11:56

Норвезький генерал дав тривожний прогноз: сумнівається у воєнній перемозі України над РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти