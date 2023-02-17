Ми повинні перемогти "Путінів": Зеленський попередив світ про російську агресію

Президент закликав "звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія загрожує не тільки Україні.

За словами президента, світ повинен допомогти українцям перемогти у війні, щоб перемогти главу Кремля Володимира Путіна, що дозволить подолати подібних йому диктаторів по всьому світу.

"Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає Боротися. Ми не маємо ще Давидова праща з Ізраїлю, але сподіваюся, що це тільки тимчасово", - заявив Зеленський на Мюнхенській конференції безпеки.

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Президент закликав "звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні. Ми повинні звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську Конституцію і кожну сферу світової економіки... Ми, об'єднані Давиди цього світу, повинні перемогти "Путінів" розкиданих по всьому світу", - підсумував Зеленський.

Війна Росії проти України

Нещодавно російський опозиціонер і публіцист з США Андрій Піонтковський заявив, що РФ готується до капітуляції та відведення військ з України. Російський диктатор Володимир Путін висидить на своєму президентському кріслі ще 2-3 місяці. Публіцист зауважив, що Путін і пропагандисти змінили свою риторику про війну. Тепер вони не заперечують можливого відходу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може піти на крайні заходи, щоб домогтися паузи у війні, яка йому зараз дуже потрібна. Заради цього глава Кремля може скликати Раду Безпеки Організації Об'єднаних націй і на ньому виступити з вимогою оголосити у війні перемир'я і почати мирні переговори.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов переконаний, що у 2023-й стане роком наступу ЗСУ. На думку чиновника, про такий сценарій свідчить посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді надання БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

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