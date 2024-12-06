'Швидке припинення вогню': Китай зробив заяву про переговори України та РФ

Всі великі держави повинні продемонструвати позитивну енергію, вважає Китай.

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Китай прокоментував поновлення переговорів України та РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, kremlin.ru

Головне з заяв Лінь Цзяня:

Міжнародна спільнота має допомогти поновити прямі переговори між Києвом та Москвою

Великі держави повинні продемонструвати "позитивну енергію"

Надію на швидке припинення вогню можна побачити лише тоді, коли міжнародна спільнота допоможе створити умови для поновлення переговорівУкраїни та РФ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, передає власний кореспондент Укрінформу.

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"На наше переконання, єдиним можливим шляхом врегулювання "кризи" (Китай називає війну в Україні кризою та конфліктом - Ред.) є діалог та переговори. Міжнародна спільнота має допомогти створити умови для поновлення прямих переговорів між двома сторонами конфлікту", - наголосив китайський дипломат.

Лінь Цзянь пояснив, що всі великі держави повинні продемонструвати "позитивну енергію" для того, щоб врегулювати агресію Російської Федерації в Україні.

"Лише коли всі великі держави продемонструють позитивну енергію, ми зможемо побачити надію на швидке припинення вогню", - додав Лінь.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Останні новини про Китай - що відомо

Раніше Главред писав, Китай може почати велику війну. Небезпека полягає в тому, що Пекін може об'єднатися з РФ і КНДР.

Як вважає голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок, Трамп хоче розірвати зв'язок Росії і Китаю. На його думку, в США, ймовірно, запустять нову економічну модель.

Американське видання Bloomberg вивчило п'ять сценаріїв, чому "війна" США і Китаю призведе до несподіваних наслідків. Торговельною війною США і КНР можуть нашкодити одне одному, до того ж світ може зануритися в економічний хаос.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет. Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій. Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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