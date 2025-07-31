"Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

Небезпечним є те, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.

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CNN попередив про загрозу падіння трьох міст / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

Росіяни вже увійшли в село Родинське і перебувають на околиці Білецького

Київ зіткнувся із серйозною проблемою в місті Костянтинівка

Російські окупанти на сході України використовують серію невеликих успіхів і вкладають значні ресурси в літній наступ, який ризикує змінити контроль над лінією фронту, пише CNN.

"Протягом чотирьох днів, висвітлюючи події в селах за Костянтинівкою та Покровськом, CNN спостерігав за швидкою зміною контролю над територією. Російські безпілотники змогли глибоко проникнути в райони, які київські сили колись вважали оазисами спокою, і військам ледве вдавалося знайти особовий склад і ресурси, щоб зупинити наполегливий наступ противника", - пише видання. відео дня

Один із командирів описав CNN "дуже поганий сценарій", за якого війська в сусідньому з Покровськом місті Мирноградського району ризикують опинитися "в оточенні". Він додав, що росіяни вже увійшли в сусіднє село Родинське і перебувають на околиці Білецького, ставлячи під загрозу постачання українських військ у Покровську. Ці оцінки підтвердили у вівторок CNN український поліцейський та інший український військовослужбовець.

"Командир заявив, що вони побоюються ймовірної облоги, подібної до тієї, що була в Авдіївці та Вугледарі минулого року, де "ми трималися до останнього і в результаті втратили і міста, і людей", - пише видання.

Ще більш небезпечним для України є те, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська на півночі. Падіння цих трьох міст створить для Києва три окремі кризи, зазначає CNN.

По-перше, це міські райони, з яких Україна захищає решту Донецької області, яку вона контролює, без чого її військам не вистачає місць для укриття і постачання.

По-друге, їхня втрата на користь Москви звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Слов'янськ - найбільші міста Донецької області, які все ще перебувають під контролем України.

По-третє, ця втрата залишить київські сили беззахисними, змушуючи обороняти переважно відкриті сільськогосподарські угіддя (з невеликою кількістю міст на шляху) між Донецькою областю та її ключовим містом Дніпром.

Темпи наступу армії РФ були помічені CNN у вівторок у місті Добропілля на сході.

"Один зі співробітників поліції висловив здивування швидким ослабленням українського контролю і повідомив CNN, що рух цивільних автобусів до міста було раптово припинено в понеділок через ситуацію з безпекою... У суботу місцева влада рекомендувала батькам самостійно евакуювати своїх дітей. Однак до вівторка вони вже вивозили дітей і жителів десятками", - йдеться в повідомленні.

Київ також зіткнувся з серйозною проблемою в місті Костянтинівка. Василь, командир 93-ї механізованої бригади, розповів, що йому не надсилали нових співробітників вісім місяців, і він був змушений поповнювати запаси на передових позиціях, де перебувало лише двоє людей, за допомогою дронів, доставляючи туди продовольство, воду і боєприпаси.

На Харківському напрямку, в районі Куп'янська, російські війська прорвалися через північну частину міста, захопивши село Радківка. Українське джерело в місті охарактеризувало ситуацію як таку, що "дуже швидко змінюється", а російські аналітики заявили, що їхні війська перебувають на околиці міста, пише CNN.

"Прогрес російського просування більше не поступовий, а змінює характер конфлікту і швидко наближає Путіна до деяких із його цілей", - підсумовує видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

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Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

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