Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

Віталій Кірсанов
31 липня 2025, 10:24
6385
Небезпечним є те, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська.
CNN попередив про загрозу падіння трьох міст
CNN попередив про загрозу падіння трьох міст / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Коротко:

  • Росіяни вже увійшли в село Родинське і перебувають на околиці Білецького
  • Київ зіткнувся із серйозною проблемою в місті Костянтинівка

Російські окупанти на сході України використовують серію невеликих успіхів і вкладають значні ресурси в літній наступ, який ризикує змінити контроль над лінією фронту, пише CNN.

"Протягом чотирьох днів, висвітлюючи події в селах за Костянтинівкою та Покровськом, CNN спостерігав за швидкою зміною контролю над територією. Російські безпілотники змогли глибоко проникнути в райони, які київські сили колись вважали оазисами спокою, і військам ледве вдавалося знайти особовий склад і ресурси, щоб зупинити наполегливий наступ противника", - пише видання.

відео дня

Один із командирів описав CNN "дуже поганий сценарій", за якого війська в сусідньому з Покровськом місті Мирноградського району ризикують опинитися "в оточенні". Він додав, що росіяни вже увійшли в сусіднє село Родинське і перебувають на околиці Білецького, ставлячи під загрозу постачання українських військ у Покровську. Ці оцінки підтвердили у вівторок CNN український поліцейський та інший український військовослужбовець.

"Командир заявив, що вони побоюються ймовірної облоги, подібної до тієї, що була в Авдіївці та Вугледарі минулого року, де "ми трималися до останнього і в результаті втратили і міста, і людей", - пише видання.

Ще більш небезпечним для України є те, що нещодавній прогрес росіян виявився для них стратегічно вигідним, створивши загрозу оточення Покровська, Костянтинівки та Куп'янська на півночі. Падіння цих трьох міст створить для Києва три окремі кризи, зазначає CNN.

По-перше, це міські райони, з яких Україна захищає решту Донецької області, яку вона контролює, без чого її військам не вистачає місць для укриття і постачання.

По-друге, їхня втрата на користь Москви звільнить значну кількість російських сил для потужного наступу на Краматорськ і Слов'янськ - найбільші міста Донецької області, які все ще перебувають під контролем України.

По-третє, ця втрата залишить київські сили беззахисними, змушуючи обороняти переважно відкриті сільськогосподарські угіддя (з невеликою кількістю міст на шляху) між Донецькою областю та її ключовим містом Дніпром.

Темпи наступу армії РФ були помічені CNN у вівторок у місті Добропілля на сході.

"Один зі співробітників поліції висловив здивування швидким ослабленням українського контролю і повідомив CNN, що рух цивільних автобусів до міста було раптово припинено в понеділок через ситуацію з безпекою... У суботу місцева влада рекомендувала батькам самостійно евакуювати своїх дітей. Однак до вівторка вони вже вивозили дітей і жителів десятками", - йдеться в повідомленні.

Київ також зіткнувся з серйозною проблемою в місті Костянтинівка. Василь, командир 93-ї механізованої бригади, розповів, що йому не надсилали нових співробітників вісім місяців, і він був змушений поповнювати запаси на передових позиціях, де перебувало лише двоє людей, за допомогою дронів, доставляючи туди продовольство, воду і боєприпаси.

На Харківському напрямку, в районі Куп'янська, російські війська прорвалися через північну частину міста, захопивши село Радківка. Українське джерело в місті охарактеризувало ситуацію як таку, що "дуже швидко змінюється", а російські аналітики заявили, що їхні війська перебувають на околиці міста, пише CNN.

"Прогрес російського просування більше не поступовий, а змінює характер конфлікту і швидко наближає Путіна до деяких із його цілей", - підсумовує видання.

Ситуація на фронті - останні новини

Напередодні Главред писав, що ситуація біля Покровська важка вже не перший рік. Говорити про те, що країна-агресор Росія може захопити місто найближчим часом або до кінця осені - не варто.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують накопичувати сили на Покровському напрямку. Сили оборони успішно стримують натиск ворога та знищують переважаючі сили противника.

Нещодавно ЗМІ писали, що українські військові можуть опинитися в оточенні під Покровськом і Мирноградом, оскільки наступ армії РФ стрімко "витягується" на північ у бік Добропілля, а окупанти прагнуть перерізати головну дорогу постачання Сил оборони.

Інші новини:

Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також закордоном розташовано багато філій. Крім США, телекомпанія транслює кабельною мережею свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    війна в Україні ЗСУ Купянск вторгнення Росії Генштаб ЗСУ Покровськ Куп'янський напрямок російський наступ
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    "Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

    "Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

    11:52Україна
    "Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

    "Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

    11:18Україна
    "Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

    "Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

    10:24Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

    Сильне похолодання йде в Україну: де влупить +10 та литимуть дощі

    Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

    Як швидко прибрати запах у туалеті: геніальний і дуже простий спосіб

    Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

    Біля ЧАЕС вчені зробили дивовижне відкриття: що знайшли в озерах і річках

    Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

    Світло в кінці тунелю: які ТОП-4 знаки зодіаку на порозі великого прориву

    Останні новини

    12:52

    Замість традиційного борщу: перша страва за 10 хвилин

    12:35

    Діалог можливий лише втрьох: коли відбудеться зустріч Зеленського і Путіна

    12:08

    Китайський гороскоп на завтра 1 серпня: Зміям - удар, собакам - зміни

    12:01

    Привітання з Медовим Спасом - прозою, віршами та картинками

    11:52

    "Треба змінити режим в РФ": Зеленський вийшов із серйозною заявою

    США та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - ХараСША та Європа порозумілись, Трамп переключить увагу на Китай - Хара
    11:47

    Паспорт із рекордом: який вигляд має найдовше і найдивніше прізвище в Україні

    11:44

    1 серпня починається Успенський піст: що можна і не можна робити цього дня

    11:38

    Софія Ротару показала розбитий будинок у Києві після нічного удару - деталі

    11:18

    "Китай не хоче, щоб Росія програла війну": яка небезпека чатує на Україну через КНР

    Реклама
    10:24

    "Швидко наближає Путіна до мети": CNN попередив про загрозу падіння трьох міст

    10:21

    "Не зовсім адекватна, але жива": РФ зруйнувала квартиру відомої ведучої

    10:19

    Було влучання 5 ракет, одна – в будинок: яке місто стало основною ціллю удару РФВідео

    09:53

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 липня (оновлюється)

    09:49

    Нестаріючі класичні речі — як створити мінімалістичний та елегантний гардероб?

    09:46

    РФ запустила по Україні понад 300 дронів і 8 ракет: поранено рекордну кількість дітейФотоВідео

    09:39

    Під прицілом - важливий радіозавод: дрони атакували російську Пензу

    09:29

    Гороскоп на завтра 1 серпня: Тельцям - тривожні події, Стрільцям - велика удача

    09:10

    "Людей викидало з вікон": нові подробиці ракетного удару РФ по КиєвуВідео

    08:58

    "Давно хотіла": Еліна Світоліна прийняла важливе рішення

    08:51

    "Стеж за словами": Трамп відповів Медведєву після його погроз США війною

    Реклама
    08:44

    Навіщо Путін масовано вдарив по цивільних у Києві: дочка Келлога назвала причинуФото

    08:37

    "Заглушати шум у себе в голові": Козловський уперше розповів про психічний розлад

    08:23

    Українські військові вибили росіян під Покровськом - ISW

    08:23

    Карта Deep State онлайн за 31 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:10

    Як Путінський режим руйнує все у світі?Погляд

    07:34

    РФ вдарила прямим наведенням у 9-поверхівку: у Києві зростає кількість жертв і постраждалихФотоВідео

    07:10

    Чим відрізняються 2 дівчини: відповідь потрібно знайти за 19 секунд

    06:35

    У Києві - "приліт" у житловий будинок: склався цілий під'їзд, під завалами людиФотоВідео

    06:10

    Ворог почав боятися: що потрібно Україні для атак по РФПогляд

    06:00

    З однаковими зачісками: Настя Каменських засвітилася з мамою

    05:55

    Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти літеру P

    05:30

    Переломний момент та нова дорога: 5 знаків зодіаку відчують зміни 31 липня

    04:56

    Тиск Трампа може перейти на Київ, а не Москву: дипломат пояснив чому

    04:15

    Гороскоп на серпень 2025 для Тельців: Венера принесе романтику, Уран - нові грошіВідео

    03:34

    Труднощі виникнуть з нізвідки: на трьох знаків зодіаку чекають важкі часи

    03:00

    Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з хлопчиком, що п'є воду, за 49 с

    02:52

    РФ може припинити вогонь: з'явився несподіваний прогноз щодо термінів перемир'я

    02:31

    Популярна українська співачка оголосила про вагітність

    02:15

    Найсильніша енергія серця: 4 дати народження, які випромінюють світло і тепло

    02:10

    Відбили прориви на п’яти напрямках: у Генштабі розповіли, де ворог планував прорив

    Реклама
    01:52

    Навіть 15 років потому: Олена Мозгова зізналася, як переживає смерть батька

    01:30

    Місія здійсненна: 63-річний Том Круз підтвердив роман із 37-річною красунею

    00:22

    Що означає саранча в будинку: народні прикмети дають несподівану відповідь

    30 липня, середа
    23:30

    Київ у вогні, летять "табуни" Шахедів: моторошні наслідки атаки на столицюФотоВідео

    23:30

    Де захований кіт: тільки люди з навичками детектива вгадають за 24 секунди

    22:57

    У США запропонували нову схему постачання зброї Україні коштом союзників - WSJ

    22:54

    Росія і Китай готують спільні маневри: експерт розповів, чого варто очікувати

    22:00

    Як доглядати за кавуном: секрет швидкого дозрівання навіть у північних регіонах

    21:47

    Мовчунка Анастасія Стоцька терміново покинула РФ - що сталося

    21:27

    "Учебки" на полігонах може не стати: Сирський анонсував важливі зміни

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
    Мода та краса
    Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
    Культура
    Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
    Новини шоу бізнесу
    Настя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп Кіркоров
    Лайфхаки та хитрощі
    АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Рецепти
    Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
    Синоптик
    Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
    © 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти