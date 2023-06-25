Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

Глава української держави подякував Байдену за неослабну підтримку нашої країни, зокрема за зенітно-ракетні комплекси Patriot.

https://glavred.net/ukraine/dalnoboynoe-oruzhie-i-processy-v-rf-zelenskiy-provel-vazhnyy-razgovor-s-baydenom-10480780.html Посилання скопійоване

Зеленський провів плідну розмову з Байденом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Білого дому Джо Байденом. Під час переговорів політики, зокрема, обговорили подальшу оборонну підтримку України, а також скоординували позиції перед самітом НАТО у Вільнюсі. Про це український гарант повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Говорив із президентом США Джозефом Байденом. Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку", - зазначив Зеленський.

Глава української держави подякував Байдену за неослабну підтримку нашої країни, зокрема за зенітно-ракетні комплекси Patriot.

відео дня

"Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів", - зауважив президент.

Також Зеленський та Байден обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

"Вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив український гарант.

Окрім того, під час розмови президенти скоординували свої позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру, а також підготовку до Глобального саміту миру.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що глава країни-агресора Росії Володимир Путін вже у своїй країні пожинає плоди терору, який розв'язав проти України. Слабкість РФ стала очевидною, і чим довше окупанти перебуватимуть на українських територіях, тим більше на них чекає проблем. Україна тримається і демонструє силу. У ЗСУ знають, що потрібно робити.

Також президент України зізнався, що просування українських військ на фронті зараз не проходить швидко. Він підкреслив, що осінній контрнаступ ЗСУ теж починався подібним чином.

"Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалося, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватися вперед. Так само буде і тут", - сказав глава держави.

Вас може зацікавити: