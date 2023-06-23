ЗСУ йдуть вперед на декількох напрямках і займають нові рубежі — ISW

Українські війська вели наступ відразу на декількох напрямках, розповіли в Інституті вивчення війни.

https://glavred.net/ukraine/vsu-idut-vpered-na-neskolkih-napravleniyah-i-zanimayut-novye-rubezhi-isw-10480087.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються на декількох напрямках / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського

В результаті успішних контрнаступних дій підрозділи Збройних сил України змогли просунутися до кілометра в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також на заході Донеччини.

Як говориться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), раніше український Генштаб повідомив, що 22 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Кремінної на Луганщині.

Відзначається, що українські війська вели наступальні дії в напрямку Білогорівка-Діброва, досягли часткового успіху і закріпили нові рубежі. Також, українські військові повідомляли про важкі бої на північний захід від Діброви, поблизу Серебрянського лісу та на північ від Григорівки.

відео дня

У свою чергу представник українського Таврійського угруповання військ капітан Валерій Шершень уточнював, що українські війська просунулися до кілометра в районі Донецько-Запорізького кордону і на заході Донецької області, а за даними Генштабу, українські війська мали часткові успіхи на лінії Рівнопіль-Старомайорське.

Крім того, як додали в Генштабі ЗСУ, 22 червня українські війська продовжили контрнаступальну операцію на заході Запорізької області.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного Головнокомандувача, особливу увагу учасників було приділено ситуації на передовій та бригадам наступу.

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті і бригадах наступу", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час засідання Ставки прозвучали доповіді генералів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, Валерія Залужного та Кирила Буданова.

Раніше Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованнях військ, що виконують найскладніші завдання в районах, де йдуть найзапекліші бої.

Головнокомандувач зазначив, що незважаючи на шалений опір противника, українські військові роблять все можливе для звільнення окупованої території України.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ" Таврія " Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 рот російських військових

Більше новин: