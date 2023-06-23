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"З РФ може надійти наказ на зло": ЗАЕС потрібно деокупувати - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
23 червня 2023, 00:06 оновлено 23 червня, 00:07
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Звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів може запобігти катастрофі.
Зеленський, Запорізька АЕС
Запорізьку АЕС потрібно повністю звільнити від російських окупантів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

У РФ можуть віддати наказ навіть про знищення Запорізької АЕС. Єдиним варіантом, який може якось убезпечити від катастрофи, є деокупація ЗАЕС. Про це під час вечірнього відеозвернення заявив президент України Володимир Зеленський.

"Після російського теракту на Каховській ГЕС і свідомих ударів терористів по інших Дамбах і енергетичних об'єктах вже давно ні у кого в світі не повинно бути якихось ілюзій щодо Росії. Саме Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь - який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу", - сказав Зеленський.

Він додав, що світ володіє силою, яка може запобігти подібній катастрофі.

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"Всі розуміють, що розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали, можуть тиснути. Це потрібно. І будь - хто, хто закрив очі на окупацію Росією такого об'єкта, на мінування Росією території і споруд атомної станції, фактично сприяє не одному тільки цьому російському злу, а терору в цілому", - зазначив він.

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Запорізька АЕС
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