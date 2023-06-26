УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

Анна Ярославська
26 червня 2023, 08:45 оновлено 26 червня, 09:51
527
Сили оборони України розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхове-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.
ВСУ, Анна Маляр
Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні Сили України продовжують контрнаступ на сході, просування склало від 1 до 2 км. На півдні площа звільнених територій збільшилася на 17 кв. км. При цьому зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів.

Як йдеться в повідомленні Маляр у Telegram, на сході Сили оборони України впродовж тижня вели і оборонні, і наступальні дії. Мали тактичний успіх.

"Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. За минулий тиждень на цих напрямках сталося близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але це йому не вдалося", - повідомила заступник міністра оборони.

відео дня

Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів і випустив понад 315 тисяч боєприпасів. У порівнянні з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилася.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня почали контрнаступальні дії в районах Оріхове-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування склало від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують знищувати ворога.

Обстановка на Півдні за минулий тиждень істотних змін не зазнала.

"Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшена площа звільнених територій на 17 кв. км", - повідомила Маляр.

В цілому, з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.

"За минулий тиждень на Таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на Сході та Півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів на тиждень. Це практично цілодобово і щохвилини", - зазначила Маляр.

За її словами, російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога в 8 разів більше, ніж у нас", - додала заступник міністра.

Контрнаступ ЗСУ та ситуація на фронті

23 червня представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка - Роботине і Мала Токмачка — Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив він.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що внаслідок успішних контрнаступальних дій підрозділи Збройних сил України змогли просунутися до кілометра в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також на Заході Донеччини.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 роти російських військових.

Інші новини:

війна в Україні новини України Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

09:46 Україна
Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – Пономарьов

09:00 Ексклюзиви
ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:45 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:26

Пономарьов пояснив, з якого моменту почнеться крах режиму Путіна

10:18

Так ось воно що: чоловік показав секретну функцію овочечисткиВідео

09:54

Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

09:50

"Юридичні норми йдуть лісом": Симоньян вперше висловилася про бунт Пригожина

09:46

ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини - партизани "Атеш"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:12

Резніков пояснив, чому немає великої проблеми в позиції США щодо "України-НАТО"

09:12

Похмурий Шойгу вперше після бунту Пригожина показався на публіціВідео

09:11

Не те, що зараз: чому в СРСР не викидали хліб

09:00

Війна закінчиться не в Україні, а в Москві зміною влади в Росії – ПономарьовЕксклюзив

Реклама
08:45

ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

08:28

Хто зможе отримати бронь від мобілізації з 1 липня: що зміниться

08:19

Путін марно не втопив Пригожина в кровіПогляд

08:01

Двоє дітей залишилися без тата: у боях за Україну загинув розвідник Юрій Саманюк

07:27

В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

06:42

РФ атакувала Одесу: вночі в місті пролунали вибухи

05:00

99% людей не можуть розгадати цю оптичну ілюзію: треба знайти коня за 3 секунди

04:15

Путін повинен щось "учудити", щоб його усунули - Ейдман

04:00

Яке сьогодні свято 26 червня: кого потрібно привітати в цей день

03:30

"Поки Путін живий, війна не припиниться": Ейдман розповів, як РФ програє війну

02:53

"Всі рушниці можуть почати стріляти": Сотник оцінив ризик застосування ядерної зброї Путіним

Реклама
02:06

Любовний гороскоп на тиждень 26 червня - 2 липня: Стрільцю - зустріч, Раку - проблемиВідео

02:00

"Вісім стентів": відомий актор розповів правду про здоров'я Алли Пугачової

01:44

Гороскоп Таро на тиждень 26 червня - 2 липня: Тельцю - втрата, Льву - викликВідео

01:30

Загроза підриву окупантами ЗАЕС: експерт розкрив сценарій військової відповіді Заходу

00:56

Хитрий трюк вражає: гуру прибирання показала, як зробити блискучими сидіння в авто

25 червня, неділя
23:55

Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

23:15

Далекобійна зброя та процеси в РФ: Зеленський провів важливу розмову з Байденом

23:13

Посольство України обвинувачує Ізраїль у проросійській позиції

22:59

Після скандалу в Харкові: Світлана Лобода планує виступ з Валерієм Меладзе

22:29

"Справжній воїн та вірний друг": у тяжких боях загинув молодий боєць батальйону "Свобода"

21:52

Окупанти обстрілюють Херсонщину: серед поранених вагітна жінка

21:06

Гірше Могилевської: Alena розповіла, у кого найскладніший характер в шоу-бізнесі

21:05

"Повернуться у зону "СВО": у Держдумі висловилися про долю "вагнерівців"

20:57

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий

20:34

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

19:56

Чи є в українській мові слово "рисунок": Авраменко дав несподівану відповідь

19:53

Заміна Шойгу: новим міністром оборони РФ може стати колишній охоронець Путіна

19:45

Некоролівське міні: Кейт Міддлтон вразила вибором луку для зустрічі з ФедереромВідео

19:29

Керують емоціями інших: три знаки з сильним емоційним інтелектомВідео

19:24

Росіяни в Херсоні потрапили в пастку: Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна

Реклама
19:20

Якщо хворий маніяк щось зробить на ЗАЕС, наслідки будуть навіть для СіПогляд

18:44

"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

18:32

"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандалВідео

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини Маріуполя
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Війна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУ
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти