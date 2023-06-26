ЗСУ просунулися на 1-2 км, звільнено ще 17 кв. км територій - Міноборони

Сили оборони України розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхове-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

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Ганна Маляр розповіла про успіхи ЗСУ на фронті / Колаж: Главред, фото: фото: УНІАН, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Збройні Сили України продовжують контрнаступ на сході, просування склало від 1 до 2 км. На півдні площа звільнених територій збільшилася на 17 кв. км. При цьому зросла кількість обстрілів з боку російських окупантів.

Як йдеться в повідомленні Маляр у Telegram, на сході Сили оборони України впродовж тижня вели і оборонні, і наступальні дії. Мали тактичний успіх.

"Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. За минулий тиждень на цих напрямках сталося близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але це йому не вдалося", - повідомила заступник міністра оборони.

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Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457 обстрілів і випустив понад 315 тисяч боєприпасів. У порівнянні з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилася.

Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня почали контрнаступальні дії в районах Оріхове-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування склало від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах і продовжують знищувати ворога.

Обстановка на Півдні за минулий тиждень істотних змін не зазнала.

"Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті поліпшення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшена площа звільнених територій на 17 кв. км", - повідомила Маляр.

В цілому, з моменту початку наступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.

"За минулий тиждень на Таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кількість ворожих обстрілів на Сході та Півдні, то вийде понад 10 тисяч обстрілів на тиждень. Це практично цілодобово і щохвилини", - зазначила Маляр.

За її словами, російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Загиблих за минулий тиждень у ворога в 8 разів більше, ніж у нас", - додала заступник міністра.

Контрнаступ ЗСУ та ситуація на фронті

23 червня представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"На напрямках Новоданилівка - Роботине і Мала Токмачка — Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - заявив він.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що внаслідок успішних контрнаступальних дій підрозділи Збройних сил України змогли просунутися до кілометра в районі кордону Донецької та Запорізької областей, а також на Заході Донеччини.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про те, що українські військові помітно просунулися на Таврійському напрямку завдяки успішним штурмам. Крім цього, ЗСУ вдалося знищити понад 2 роти російських військових.

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