У Миколаєві потужні вибухи касетних снарядів

Вибух / УНІАН

В Миколаїві увечері 22 травня лунають вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що це розриви касетних снарядів.

"Тримайтеся подалі від вікон і не забувайте про правило двох стін", - написав мер.

Користувачі соцмереж повідомляють, що Миколаїв обстрілюють з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

У нічному небі над містом видно численні спалахи і чутні звуки вибухів.

Як повідомляв Главред, Росія вивела підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат. У британській розвідці повідомляють, що такий крок є мовчазним визнанням нездатності РФ захопити ключові українські міста, де вони очікували обмеженого опору з боку населення.

До кінця літа Збройні Сили України спробують повернути країну-агресора Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого 2022 року. Такий прогноз озвучив командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес.

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