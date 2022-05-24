Відправили на міни, а потім розстріляли тих, хто вижив: під Миколаєвом знайшли понівечені тіла цивільних

Окупанти відправили мирних українців на мінне поле / Фото УНІАН

В ході просування підрозділів Збройних сил України по Миколаївській області у бік Херсонщини військові виявили кілька цивільних автомобілів з понівеченими і розстріляними тілами людей.

Як повідомили в Оперативному командуванні Південь, пошкодження автомобілів свідчать про те, що стався підрив цивільної техніки на замінованій місцевості, а також обстріл колони російськими окупантами.

"Місцеві жителі намагалися евакуюватися на своїх автомобілях. На блокпості росіяни вказали їм нібито "дозволений" шлях, що веде по замінованій місцевості. Після того як автомобілі вибухнули, російські окупанти розстрілювали тих, кому вдалося вижити. Серед убитих росіянами - двоє дітей молодшого шкільного віку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, в ході тимчасової окупації північних районів Київської області в березні 2022 року російські окупанти вбивали беззбройних місцевих жителів, стріляючи їм у спини. Журналісти CNN показали кадри розстрілу мирних жителів. Військовий злочин рашистів потрапив на камери спостереження.

В Ірпені Київської області путінські солдати розстріляли дівчат і жінок, а потім їздили по них на танках.

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