Актор 'Сутінків' Роберт Паттінсон вперше став батьком: засвітився на прогулянці

Відомий англійський актор Роберт Паттінсон, та його обраниця Сьюкі Вотергауз вперше стали батьками. Папараці підловили їх, коли вони вийшли на сімейну прогулянку із немовлям.
У зірки фільмів "Сутінки" та "Бетмен" Роберта Паттінсона народився первісток. Це перша спільна дитина для нього та акторки Сьюкі Вотергауз. Про поповнення у зірковій сім'ї стало відомо від папараці. Вони сфотографували новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі, передає The Daily Mail.
Зірки Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергауз намагалися приховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, але їх впізнали. Актор віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик стала мамою втретє і показала фото. Новонароджене малятко народилося вагою 3,5 кілограма і 52 сантиметри. Ребрик також поділилась знімком із пологового будинку.
Віталій Козловський уперше показав вагітну дружину. Він презентував кліп на пісню з символічною назвою "Рубіж", де наприкінці він дізнається, що стане батьком. Також у кадрі з'являється дружина Віталія з чималим животиком.
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