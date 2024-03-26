Актор 'Сутінків' Роберт Паттінсон вперше став батьком: засвітився на прогулянці

У зірки фільмів "Сутінки" та "Бетмен" Роберта Паттінсона народився первісток.

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У відомого актора народився первісток / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels

Відомий англійський актор Роберт Паттінсон, та його обраниця Сьюкі Вотергауз вперше стали батьками. Папараці підловили їх, коли вони вийшли на сімейну прогулянку із немовлям.

У зірки фільмів "Сутінки" та "Бетмен" Роберта Паттінсона народився первісток. Це перша спільна дитина для нього та акторки Сьюкі Вотергауз. Про поповнення у зірковій сім'ї стало відомо від папараці. Вони сфотографували новоспечених батьків на прогулянці в Лос-Анджелесі, передає The Daily Mail.

Зірки Роберт Паттінсон та Сьюкі Вотергауз намагалися приховати свої обличчя за окулярами та головними уборами, але їх впізнали. Актор віз первістка у ніжно-рожевому візочку. Шанувальники припустили, що у пари народилася дівчинка.

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Паттінсон вперше став батьком / фото: twitter.com/Robfan4life

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