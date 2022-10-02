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"Буряти розлетілися": на Луганщині "бавовна" - прогримів потужний вибух

2 жовтня 2022, 22:09

Окупанти використовують загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати, не виключив Сергій Гайдай.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На Луганщині прогримів потужний вибух / Фото УНІАН

В районі міста Сватове Луганської області у неділю в результаті потужного вибуху були знищені окупанти з Бурятії.

"Бавовна" сталася в Нижній Дуванці, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegam.

"Сьогодні в Нижній Дуванці біля Сватового буряти розлетілися і висять шматками зараз на деревах. Щось вони там знову курили не там, де треба, або там, де треба. Настрої панічні. Вони там в шоці від швидкості наступу українських військових", - підкреслив він.

Глава Луганської ОВА уточнив, що на деокупованих бійцями ЗСУ територіях виявили дуже велику кількість загиблих росіян. Можливо, там були розміщені загороджувальні загони, щоб не дати солдатам відступати.

"На певних ділянках фронту, де вже пройшли наші захисники, навіть вони здивовані, тому що дуже багато загиблих орків. Вони кажуть, що так, бої йшли, бої потужні, але іноді таке відчуття, що, можливо, навіть працювали якісь загородзагони", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області в результаті контрнаступальних дій бійці Збройних сил України звільнили населений пункт Озерне недалеко від Слов'янська.

Успішними контрнаступальними діями відзначилися бійці стрілецького батальйону Національної гвардії спільно з 63 батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони.

"Ми показали Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Визволяємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні!",- заявили українські військові в опублікованому зверненні.

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Сватово Сергій Гайдай новини Луганської області війна Росії та України
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