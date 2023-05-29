"Ви дуже скоро про це пошкодуєте": Буданов пригрозив Росії відповіддю за атаку на Київ

За словами Буданова, чергова спроба терористичних дій Росії в черговий раз зазнала поразки.

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Ракетний обстріл Києва / Колаж Главред, фото t.me/VA_Kyiv, скріншот

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов виступив зі зверненням після масованої російської атаки вночі та вдень 29 травня.

За словами Буданова, чергова спроба терористичних дій Росії в черговий раз зазнала поразки.

"Всі ті, хто в Російській Федерації досі вірили, вірять або, може, мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас трошки засмутити – це не так", – заявив керівник української військової розвідки.

За його словами, "всі як перебували, так і знаходяться на своїх робочих місцях і продовжують виконувати свою роботу".

"Всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не сповільнить. Чекайте, скоро всі все побачать", - пообіцяв Буданов, передає пресслужба ГУР.

Дивіться відео про те, як Буданов пригрозив окупантам за атаки на Україну:

Ракетні обстріли України

У ніч на 29 травня російські окупанти в п'ятнадцятий раз з початку травня атакували столицю України з повітря. Ворог застосував безпілотники та крилаті ракети. Сили ППО знищили понад 40 ворожих цілей, удари по Києву не допущені.

Внаслідок нічної атаки окупантів стався вибух у Подільському районі столиці. За попередньою інформацією, в результаті падіння уламків пошкоджено дах одноповерхового приватного будинку. Пожеж і постраждалих немає. У Святошинському районі уламки впали на відселену будівлю, рятувальники ліквідували пожежу.

Вдень 29 травня серія вибухів прогриміла в Києві. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО.

В Оболонському районі уламки ракети впали на проїжджу частину дороги.

Дивіться відео про те, як окупанти атакують Київ 29 травня:

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