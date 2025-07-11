РФ посилює атаки на Україну: Світан спрогнозував, коли вони стихнуть

Росіяни отримали нову задачу, яку наразі виконують.

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Чого хоче добитись ворог / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот (ілюстративний)

Що сказав Світан:

Росія навмисне посилила терор мирного населення України

Кремль хоче, щоб українці погодились на капітуляцію

Для стишення атак РФ Україні треба вийти з переговорного процесу

Країна-агресорка Росія посилює удари по Україні і з кожним разом все більше жертв серед мирного населення. Ворог не спроста цілить саме у цивільних.

Про це в чаті на Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, у росіян збільшилась кількість безпілотників, адже вони поставили перед собою завдання кошмарити мирне населення.

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"Росія б'є по цивільному населенню тому, що перед нею стоїть саме таке завдання – бити по місцях компактного проживання мирного населення, щоб давити на українське суспільство, українську армію та українське військово-політичне керівництво з тим, щоб були виконані умови Москви про капітуляцію України, які росіяни виклали на стамбульському столі переговорів", - пояснив експерт.

Дивіться відео про те, для яких українських міст наступ РФ у серпні-вересні становить найбільшу загрозу:

Щоб зменшити позиви росіян до терористичних атак з ударами по цивільному населенню Україні треба виходити з переговорного процесу з РФ. Такий крок зменшить потребу росіян в нових ударах.

Атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 10 липня після чергової атаки РФ голова Київської ОДА розповів про наслідки ворожого удару і зауважив, що ворог цілеспрямовано атакує саме мирні населені пункти.

Напередодні повідомлялося, що у Києві сталося влучання ворожої повітряної цілі у нежитлову будівлю, уламки впали на відкриту територію. Також пошкоджений житловий будинок у цьому районі.

Згодом стало відомо, що внаслідок удару загинули дві жінки, зокрема 22-річна поліцейська Марія Дзюмага, яка врацювала в управлінні поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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