'Київ стає небезпечним містом': Світан назвав спосіб захисту від БпЛА РФ

Україні необхідно вибудувати багатоешелоновану протиповітряну оборону, переконаний Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував збільшення ударів РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, Сили оборони Півдня

Важливе із заяв Свитана:

Росія завдає масованих ударів в основному по Києву

У росіян є механізми, які іноді проламують нашу оборону

Україні потрібно розгорнути корпусні механізми ППО

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан прокоментував запитання про те, чи стає Київ найнезахищенішим і найнебезпечнішим містом України через масованіші удари Росії дронамі і брак ППО.

"Це терористичний тиск у чистому вигляді. Так Росія реалізує поставлене перед собою завдання - геноцид, тобто знищення української нації і народу", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт зазначає, що Росія завдає масованих ударів переважно по Києву, оскільки він є місцем компактного проживання українського населення.

"Однак я б не сказав, що Київ не прикритий. Це не так. Якраз Київ прикритий найкраще. Просто у росіян є механізми, які іноді проламують нашу оборону", - пояснив він.

Військовий аналітик вважає, що для мінімізації можливостей противника необхідно вибудувати багатоешелоновану протиповітряну оборону столиці.

/ Главред

"Для цього потрібно розгорнути корпусні механізми ППО і передати туди більшу частину, якщо не всі мобільні групи, посиливши їх ПЗРК, ЗРК малої дальності, ЗП і кулеметами, щоб вони могли знімати все, що рухається в наш бік на висотах до 4-5 км. А ось усе, що пройде на більших висотах, а це можуть бути тільки реактивні російські безпілотники типу "Герань-3" або крилаті ракети, здатні піднятися на висоту понад 5 км, або якась авіація, повинно збиватися вже всередині країни за допомогою ЗРК середньої і великої дальності, а також авіацією. Причому авіацію потрібно вибудовувати етажеркою: вгорі швидкісні та висотні винищувачі типу F-16, МіГ-29 і Су-27, трохи нижче - легкомоторні штурмовики", - переконаний він.

Співрозмовник зазначає, що має застосовуватися комплексний підхід, тому що загальна кількість російських безпілотників буде тільки збільшуватися.

"Нам важливо чітко розуміти, що кількість безпілотників, які по нас запускатиме Росія, буде постійно збільшуватися за рахунок китайського виробництва вузлів і агрегатів та великовузлового складання в Єлабузі та Іжевську. До того ж росіяни з китайцями будуть зараз будувати ще один завод з виробництва безпілотників у Північній Кореї", - додав Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, щокількість постраждалих продовжує збільшуватися. Відомо про людей, які отримали травми внаслідок атаки.

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня російські війська здійснили атаку на Київ дронами "Шахед". Близько 01:43 у Києві прогриміла серія потужних вибухів. У Шевченківському районі сталася пожежа в житловому будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в ніч на 9 липня росіяни встановили новий антирекорд. Ворог застосував проти України 728 ударних дронів.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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