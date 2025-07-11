Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарій

ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, не виключає Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував розвиток ситуації на фронті / колаж: Главред, фото: МО РФ, скріншот

Важливе із заяв Свитана:

ЗСУ контролюють окремі ділянки на території Курської області

Російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області

Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив про те, що підрозділи ЗСУ на сьогодні контролюють окремі ділянки на території Курської області.

"У районі Суджі кілька ділянок по лівому березі, а також під Теткіно - до ста квадратних кілометрів. Тож ми контролюємо частину Курщини, причому йде рух з боку Теткіно і Глушково, йде опрацювання нашими військами армійських тилів, припустімо, Льгова і Рильська - удари мало не щодня наносяться по цих тилах супротивника", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт говорить про те, що ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, адже там є деякі висоти, з яких краще оборонятися від російської армії, ніж на території Сумщини.

Водночас він не виключає, що російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області.

/ Главред

"Щоб повністю звільнити Курський напрямок, росіянам потрібно було зайти глибоко - приблизно до Сум. Тоді вони могли б видавити наші війська, заходячи в тил, як ми зараз заходимо в тил російському угрупованню, що перебуває на нашій території. Адже ми видавлюємо його не в лоб, а намагаємося його обійти, перерізати лінії поставок і логістику. Ось такі самі прийоми мали б виконувати і російські війська, але в них просто не вистачає сил і засобів для цього. Кількості північнокорейських військовослужбовців недостатньо для виконання цього завдання", - каже співрозмовник.

На його думку, росіяни постійно намагатимуться видавити ЗСУ з Курського напрямку.

"Просто зараз для них більш пріоритетним є завдання на східному фронті - розширити сухопутний коридор. Але пізніше, повірте, вони займуться Курщиною. Думаю, що зимова військова кампанія противника буде спрямована на видворення наших військ із російської землі", - додав Свитан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:

Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він слідкує за ситуацією на Сумщині і надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.

Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.

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Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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