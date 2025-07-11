Загроза наступу росіян до Сум: Світан розкрив тривожний сценарій

Важливе із заяв Свитана:
- ЗСУ контролюють окремі ділянки на території Курської області
- Російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області
Військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив про те, що підрозділи ЗСУ на сьогодні контролюють окремі ділянки на території Курської області.
"У районі Суджі кілька ділянок по лівому березі, а також під Теткіно - до ста квадратних кілометрів. Тож ми контролюємо частину Курщини, причому йде рух з боку Теткіно і Глушково, йде опрацювання нашими військами армійських тилів, припустімо, Льгова і Рильська - удари мало не щодня наносяться по цих тилах супротивника", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
Експерт говорить про те, що ЗСУ можуть поліпшити оборонні позиції вздовж кордону в Курській області, адже там є деякі висоти, з яких краще оборонятися від російської армії, ніж на території Сумщини.
Водночас він не виключає, що російська армія спробує вклинитися вглиб Сумської області.
"Щоб повністю звільнити Курський напрямок, росіянам потрібно було зайти глибоко - приблизно до Сум. Тоді вони могли б видавити наші війська, заходячи в тил, як ми зараз заходимо в тил російському угрупованню, що перебуває на нашій території. Адже ми видавлюємо його не в лоб, а намагаємося його обійти, перерізати лінії поставок і логістику. Ось такі самі прийоми мали б виконувати і російські війська, але в них просто не вистачає сил і засобів для цього. Кількості північнокорейських військовослужбовців недостатньо для виконання цього завдання", - каже співрозмовник.
На його думку, росіяни постійно намагатимуться видавити ЗСУ з Курського напрямку.
"Просто зараз для них більш пріоритетним є завдання на східному фронті - розширити сухопутний коридор. Але пізніше, повірте, вони займуться Курщиною. Думаю, що зимова військова кампанія противника буде спрямована на видворення наших військ із російської землі", - додав Свитан.
Дивіться відео - інтерв'ю Романа Свитана:
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що він слідкує за ситуацією на Сумщині і надалі продовжуватиме спостерігати за обстановкою. Під час спілкування з пресою в рамках поїздки до Флориди журналіст розповів Трампу, що російські окупанти зібрали поблизу Сум 50 тисяч своїх військових, і запитав, якими будуть дії президента США, якщо РФ почне наступ.
Як повідомляв Главред, у Росії немає достатньо сил і засобів для створення буферної зони вздовж усього кордону з Україною, заявив спікер ДПСУ Андрій Демченко. Росіяни зазнають значних втрат, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили просування ворога і завдали втрат, скориставшись його слабкістю. За словами експерта Дмитра Жмайла, ініціативу перехоплено, а плани окупантів щодо просування вглиб Сумщини тимчасово зірвано.
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Про персону: Роман Світан
Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.
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