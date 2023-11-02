Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

Росія продовжує систематично обстрілювати українські міста та вбивати цивільних українців. Можна відзначити, що ракетні обстріли не мають масового характеру.

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Страждатиме й російська енергетика: у Зеленського попередили росіян / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

З наближенням осені українці готувалися до можливих нових масштабних атак від росіян. Проте наразі ворог не вдається до такої тактики і на це є обґрунтування. На жаль, це "затишшя" не означає, що Росія не повернеться до масованих обстрілів. Про це повідомив радник глави ОФісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

"Треба розуміти, що Росія – це одна з найбільш мерзотних країн, яка сьогодні існує, вона є з абсолютно геноцидним компонентом в зовнішній політиці. І вона зараз накопичує ресурс для того, щоб в найважчі зимові часи використати весь цей ресурс", – пояснив Михайло Подоляк.

Також важливо зазначити, що якщо минулого року, з 10 жовтня, окупанти постійно використовували ракети у великій кількості, то сьогодні вони обережніше та економніше витрачають свої запаси. Це свідчить про певну вичерпаність ресурсів Росії. Однак це не означає, що масованих обстрілів тепер не буде.

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"Але цього сезону Росія має зрозуміти, що це буде двостороння гра: не тільки енергетика України страждатиме. Якщо потрібно, то симетрично страждатиме й російська енергетика", – наголосив Подоляк.

При цьому радник голови Офісу Президента України додав, що це не означає, що саме Україна буде вживати такі заходи. Адже в Росії вже є "альтернативні російські громадяни", які чітко можуть продемонструвати росіянам, як це жити в 21-му столітті без тепла та опалення.

Володимир Зеленський наголосив, що в даний момент Україна робить все можливе для максимального зміцнення системи протиракетного захисту з урахуванням наближення опалювального сезону і настання зими. Проте президент надалі рекомендує бути обережними та у випадку тривоги прямувати до бомбосховища.

"Абсолютно солідаризую з президентом. Так, ми інакше сьогодні виглядаємо з точки зору володіння тією чи іншою кількістю протиракетних оборонних засобів. Ми інакше розуміємо, як можна забезпечити фізичний захист об'єктів. Але Росія використовує різну зброю, зокрема зброю, яка не є високоточною", – наголосив Михайло Подоляк.

Важливо відзначити, що Україна має значний досвід у управлінні енергосистемою в критичних ситуаціях. Усі працівники мають чітке уявлення про необхідні кроки для уникнення розривів та відключення електропостачання.

"Це не означає, що якихось ексцесів не може бути, але це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону. З точки зору розуміння, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб від цього захиститись", – підсумував радник глави Офісу президента.

Удари по критичній інфаструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 25 жовтня Росія здійснила обстріл території, розташованої близько до Хмельницької атомної електростанції. Ця атака призвела до відключення електропостачання у містах Славуті та Нетішині, що знаходяться в Хмельницькій області. Про це було повідомили в Міністерстві енергетики України. В результаті вибуху було пошкоджено вікна у будівлях адміністративного та побутового призначення, а також лабораторних приміщеннях АЕС.

Також, 22 жовтня пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій.

Водночас, в Україні було створено координаційний орган для оперативного реагування та забезпечення життєдіяльності населення. Ця структура прийматиме рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення відновлення порядку в містах, районах і регіонах, де відбудуться тривалі відключення електроенергії.

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