УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

Юрій Берендій
2 листопада 2023, 16:51
Росія продовжує систематично обстрілювати українські міста та вбивати цивільних українців. Можна відзначити, що ракетні обстріли не мають масового характеру.
Подоляк
Страждатиме й російська енергетика: у Зеленського попередили росіян / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

З наближенням осені українці готувалися до можливих нових масштабних атак від росіян. Проте наразі ворог не вдається до такої тактики і на це є обґрунтування. На жаль, це "затишшя" не означає, що Росія не повернеться до масованих обстрілів. Про це повідомив радник глави ОФісу президента Михайло Подоляк в ефірі 24 каналу.

"Треба розуміти, що Росія – це одна з найбільш мерзотних країн, яка сьогодні існує, вона є з абсолютно геноцидним компонентом в зовнішній політиці. І вона зараз накопичує ресурс для того, щоб в найважчі зимові часи використати весь цей ресурс", – пояснив Михайло Подоляк.

Також важливо зазначити, що якщо минулого року, з 10 жовтня, окупанти постійно використовували ракети у великій кількості, то сьогодні вони обережніше та економніше витрачають свої запаси. Це свідчить про певну вичерпаність ресурсів Росії. Однак це не означає, що масованих обстрілів тепер не буде.

відео дня

"Але цього сезону Росія має зрозуміти, що це буде двостороння гра: не тільки енергетика України страждатиме. Якщо потрібно, то симетрично страждатиме й російська енергетика", – наголосив Подоляк.

При цьому радник голови Офісу Президента України додав, що це не означає, що саме Україна буде вживати такі заходи. Адже в Росії вже є "альтернативні російські громадяни", які чітко можуть продемонструвати росіянам, як це жити в 21-му столітті без тепла та опалення.

Володимир Зеленський наголосив, що в даний момент Україна робить все можливе для максимального зміцнення системи протиракетного захисту з урахуванням наближення опалювального сезону і настання зими. Проте президент надалі рекомендує бути обережними та у випадку тривоги прямувати до бомбосховища.

"Абсолютно солідаризую з президентом. Так, ми інакше сьогодні виглядаємо з точки зору володіння тією чи іншою кількістю протиракетних оборонних засобів. Ми інакше розуміємо, як можна забезпечити фізичний захист об'єктів. Але Росія використовує різну зброю, зокрема зброю, яка не є високоточною", – наголосив Михайло Подоляк.

Важливо відзначити, що Україна має значний досвід у управлінні енергосистемою в критичних ситуаціях. Усі працівники мають чітке уявлення про необхідні кроки для уникнення розривів та відключення електропостачання.

"Це не означає, що якихось ексцесів не може бути, але це означає, що ми набагато більше готові до цього сезону. З точки зору розуміння, що буде робити Росія, і які в нас є ресурси, щоб від цього захиститись", – підсумував радник глави Офісу президента.

Удари по критичній інфаструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в ніч на 25 жовтня Росія здійснила обстріл території, розташованої близько до Хмельницької атомної електростанції. Ця атака призвела до відключення електропостачання у містах Славуті та Нетішині, що знаходяться в Хмельницькій області. Про це було повідомили в Міністерстві енергетики України. В результаті вибуху було пошкоджено вікна у будівлях адміністративного та побутового призначення, а також лабораторних приміщеннях АЕС.

Також, 22 жовтня пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій.

Водночас, в Україні було створено координаційний орган для оперативного реагування та забезпечення життєдіяльності населення. Ця структура прийматиме рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення відновлення порядку в містах, районах і регіонах, де відбудуться тривалі відключення електроенергії.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
обстріли Михайло Подоляк Офіс президента
Реклама

Головне за день

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

17:04 Україна
Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

16:51 Україна
В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

16:14 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:04

Вийти з глухого кута і перейти до маневрової війни: в ОП назвали головні умови

16:51

Будуть страждати: у Зеленського повідомили про наслідки для Росії через обстріли

16:45

Що можна зробити з твердим авокадо: дівчина здивувала лайфхаком з окропом

16:22

"З часом вирішиться": путіністка Таня Буланова злякалася їхати на Донбас

16:14

В Криму паніка: в ВМС повідомили про наслідки нового удару по кораблю РФ

Після смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - ЖирновПісля смерті Путіна в Росії почнеться релігійна громадянська війна - Жирнов
16:12

Чому ми падаємо уві сні: пояснення простіше, ніж здається

16:02

Чим мити підлогу, щоб була чистою: дівчина розповіла, що допоможе прибирати рідше

15:59

На ТОПгенерала РФ відкрили полювання: по штабу окупантів вдарили за наводкою – ЗМІ

15:41

Як на 50% менше платити за опалення: експерт здивував простим секретом

Реклама
15:36

Лише геній зможе побачити відповідь: потрібно знайти число 248 за 6 секунд

15:32

Чому не можна сидіти в туалеті з телефоном: лікар назвав плачевні наслідкиВідео

15:26

Дочка Заворотнюк нарешті прокоментувала стан актриси

14:58

Зірка Гри престолів через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом

14:58

Мив туалети в Німеччині: друг Винника розкрив несподівані подробиці про артиста

14:54

Навіщо розумні люди ллють у взуття перекис водню

14:54

Обіцяні Заходом F-16 будуть менш ефективними: Залужний назвав причину

14:50

СБУ викрила псевдорелігійну секту АллатРа на проросійській діяльностіФото

14:45

Втікачка Повалій розповіла, як спілкується з рідним сином

14:38

Як смажити курку на сковороді, щоб не прилипала: Клопотенко розкрив секрет

13:55

"Я готовий, що мені видадуть повістку": зірка "Волонтерів" висловився про мобілізацію серед зірокВідео

Реклама
13:50

Українські військові ліквідували російський штурмовик СУ-25 на Донеччині

13:44

Як захистити дзеркала від дощу: експерт з автомобілів показав копійчаний трюк

13:41

Будьте напоготові: 5 ознак, що вас хочуть пограбувати

13:38

"М'ясні штурми" РФ під Авдіївкою: у ЗСУ розкрили нову тактику окупантів

13:36

Спорт чи харчування – що важливіше: тренерка назвала єдину правильну формулу схудненняВідео

13:13

Окупанти намагаються наступати під Вугледаром: Зеленський розкрив деталі

13:07

Китайський гороскоп на завтра 3 листопада: Кабанам - покупка, Драконам - почуття

12:48

Путін дав задню: Захід пообіцяв потужну відповідь на ядерний удар РФ по Україні – FT

12:42

Кордон з Польщею заблокують до кінця року: хто не виїде з України

12:41

Невиліковно хвора Селін Діон вперше за три роки з'явилася на публіці

12:25

Росія призупинила масовані атаки: розвідка пояснила причини

12:19

Мокра Тіна Кароль презентувала свій найвідвертіший кліпВідео

11:55

Термін закінчення війни визначиться після зустрічі лідерів США і Китаю, є 2 варіанти – Клочок

11:50

РФ перекинула резерви та пішла на штурм важливого міста: у ЗСУ назвали напрямок

11:48

За тиждень РФ могла втратити чотири ЗРК великої дальності - розвідка Британії

11:42

ЗСУ отримали вже 240 авто за сприяння Favbet Foundation

11:41

Церковне свято 3 листопада: що не можна робити на Акепсима, Йосипа і Айтала

11:31

На якому товарі найбільша націнка: експерт назвав 10 переоцінених продуктів

11:30

"Ми повинні провчити Ізраїль": ХАМАС пригрозив Ізраїлю новими атаками

11:20

Миші це ненавидять: чоловік показав, як зробити ватяні кульки від гризунівВідео

Реклама
11:20

"Майже овочевий салат": український телеведучий несподівано захворів на рідкісне захворюванняВідео

11:06

Сотні літаків і гелікоптерів: РФ може створити нові штурмові ескадрильї - Залужний

10:45

"Це помилка": Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ

10:30

Четверо дітей лишилися без тата: в бою загинув 31-річний майор з Хмельниччини

10:27

Найнебезпечніші тварини вбивці: топ-10 головних вбивць планети

10:24

"Потрібен унікальний винахід": Залужний назвав "рецепт" завершення війни в Україні

09:54

"Рішення прийняте, ХАМАСу в Секторі Гази не буде" - посол Ізраїлю Михаель Бродський

09:51

Данілов відповів на вимогу республіканців щодо "стратегії перемоги" України

09:43

"Російські наративи": в РНБО відповіли на скандальну статтю Time про війну і втрати ЗСУ

09:42

Окупанти всю ніч гатили по Станіславу під Херсоном: 40 прильотів, є загиблаФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти