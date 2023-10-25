Пошкоджені корпуси АЕС: в Міненерго повідомили наслідки обстрілу Хмельниччини

Росія завдала дронового удару поблизу Хмельницької АЕС. Унаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах.

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В Мінеренго повідомили наслідки обстрілу Хмельниччини / Колаж Главред, фото: Енергоатом, скріншот із відео Повітряних сил ЗСУ

Уночі 25 жовтня Росія здійснила обстріл території, розташованої близько до Хмельницької атомної електростанції. Ця атака призвела до відключення у містах Славуті та Нетішині, що розташовані в Хмельницькій області. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

"Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах. Через пошкодження ліній електропередачі знеструмлено 1 860 споживачів у містах Славута та Нетішин Хмельницької області.Відновлювальні роботи розпочнуться, як тільки енергетиків допустять на місце пошкодження. ", – йдеться у повідомленні.

Крім того в Міненерго повідомили про відключення світла і в інших областях України.

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"Внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися споживачі у Кіровоградській області, також є знеструмлені споживачі у Чернігівській та Київській областях.Через несприятливі погодні умови знеструмлено в Хмельницькій області 6,6 тис. споживачів, у Львівській – 11,1 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Також у прифронтових регіонах, через ворожі обстріли знеструмлювалось 9 населених пунктів.

"Без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", - вказують у Міненерго.

Удари по критичній інфраструктурі України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у розвідці зазначили, що у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'ють по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

Також, 22 жовтня пресслужба компанії ДТЕК повідомила, що російські окупанти обстріляли одну з теплоелектростанцій .

Водночас, в Україні створили координаційний штаб з оперативного реагування та забезпечення умов життєдіяльності населення. Орган буде ухвалювати рішення щодо заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків обстрілів і забезпечення порядку в містах, районах і регіонах, де будуть тривалі відключення електроенергії.

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