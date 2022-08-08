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Збиратимуть розвіддані: РФ може провести "голосування вдома" на псевдореферендумі - ISW

8 серпня 2022, 09:21

Опір жителів України змушує російську владу постійно змінювати свої плани проведення "референдуму" щодо анексії захоплених територій.

Мелітополь, російські військові
Окупанти можуть провести "голосування на дому" на псевдореферендумі / Фото УНІАН

Російська окупаційна адміністрація може прискорити підготовку до проведення псевдореферендумів щодо анексії українських регіонів. Зокрема, окупанти можуть влаштувати поквартирний обхід жителів тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на мера Мелітополя Запорізької області Івана Федорова.

За словами Федорова, опір жителів України змушує російську владу постійно змінювати свої плани проведення "референдуму". Окупаційна адміністрація запланувала один день голосування, але тепер розглядає можливість семиденного "голосування з дому", впродовж якого озброєні російські військовослужбовці ходитимуть по домівках і опитуватимуть жителів Мелітополя.

"Прибравши можливість особистого голосування і перейшовши на поквартирні опитування, російська окупаційна влада розширює свої можливості для прямого залякування українських мирних жителів. У цих зусиллях немає необхідності підтасовувати результати голосування відповідно до бажаного Кремлем результату, але вони унеможливлюють будь-який незалежний нагляд за ходом голосування", – йдеться у повідомленні.

Також ISW зазначає, що окупаційна влада може перетворити ці "опитування" в операції зі збору розвідданих, щоби відсіяти українську опозицію на окупованих територіях.

"Видалення виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Російські сили з усіх сил намагалися набрати на ці посади людей з окупованого населення. Голосування вдома також обмежує можливості партизанських нападів на ці місця", — повідомили в організації.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує відстоювати всі свої території, а поплічників окупантів, які допомагатимуть нелегітимним "референдумам", обов'язково покарають. За словами глави держави, якщо окупанти проведуть псевдореферендуми, будь-яка можливість переговорів з Україною та вільним світом буде закрита.

Як повідомляв Главред, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що проведення Росією "референдумів" на окупованих територіях України навряд чи допоможе окупантам утримати захоплені території.

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