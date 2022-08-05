КамАЗ окупантів з повним кузовом снарядів зірвався на міні, не проїхавши і кілька метрів/ УНІАН, скрін

Російські загарбники завантажили свій "КамАЗ" снарядами та вибухівкою і вже були готові їхати захоплювати позиції ЗСУ, як у їхні грандіозні плани втрутилася протитанкова міна.

Вантажівка встигла від’їхати лише кілька метрів, як одразу наїхала на протитанкову міну і підірвалася. Момент вибуху потрапив на відео.

Відео записував інший російський окупант. Перед відправкою вантажу він підбіг до свого "товариша по зброї" і пожартував: "Ану, перші пару слів, шахід". На що той йому відповів: "Я сподіваюся, що я не шахід".

Та вже від’їхавши кілька метрів, окупант наткнувся на протитанкову міну.

"Протитанкова міна "ТМ 62" творить дива: ворожий КамАЗ, повний 152мм снарядів та тротилу, не доїхав до пункту призначення. Не треба було кричати "за росію", дегенерати", – зазначив у підписі до відео радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Нагадаємо, поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області російські загарбники після влучного удару ЗСУ по місцевому аеродрому, який стався 31 липня, перебралися в ліси і ховаються. Загарбники втекли із захопленої військової частини, сховалися у лісі, поставили шлагбаум і виставили охорону.

Раніше повідомлялося, що бійці української морської піхоти завдали потужний удар по скупченню російських окупантів, які зібралися в напіврозваленій будівлі.

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