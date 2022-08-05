Окупанти під Мелітополем після удару ЗСУ втекли в ліс: бояться нових атак

Окупанти під Мелітополем після удару ЗСУ втекли в ліс/ УНІАН, joinfo.com

Поблизу окупованого Мелітополя в Запорізькій області російські загарбники після влучного удару ЗСУ по місцевому аеродрому, який стався 31 липня, перебралися в ліси і ховаються.

Окупанти почали проводити ротацію своїх військових баз. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

Спочатку загарбники виїхали з будівлі дитячого притулку у селищі Мирний, де вони раніше організували шпиталь.

Потім переїхали і ті російські військові, які базувалися у захопленій військовій частині під Мирним. Як повідомляють місцеві жителі, окупанти перебралися до лісу перед Новопилипівкою (село за близько 10 кілометрів від окупованого Мелітополя). У лісі загарбники поставили шлагбаум, біля якого стоять військові з автоматами.

Крім цього, окупанти друкують пропагандистські газети у будівлі захопленої приватної друкарні у селищі Мирний. Потім ці газети вони роздають у містах і селах, фіксуючи це на камеру. У виданні припускають, що в цій друкарні пізніше можуть також друкувати так звані бюлетені-опитувальники для проведення псевдореферендуму.

Удар ЗСУ по аеродрому в Мелітополі

Нагадаємо, у неділю, 31 липня, в районі аеродрому захопленого РФ Мелітополя Запорізької області прогриміли вибухи. Аеродром в Мелітополі ворог використовував як командний пункт і військову базу для літаків і вертольотів.

Також раніше повідомлялося, що російські окупанти обговорюють можливість свого виходу з тимчасово окупованого Мелітополя. Вони погрожують, що в такому випадку вся замінована інфраструктура міста буде зруйнована.

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