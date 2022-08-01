"Зараз усе буде однозначно": експерт розповів, чи визнає Захід референдуми 11 вересня

Росія хоче будь що утримати під контролем Херсон та інші окуповані території / Людмила Денисова, facebook.com

Проведення Росією референдумів 11 вересня на окупованих територіях України навряд чи допоможе окупантам втримати захоплені території. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

"Світ і раніше не визнавав російські референдуми, але тоді ще вагалися. Зараз усе буде однозначно — це жодним чином їм не допоможе. Росія може анексувати території і хоч завтра приймати рішення Держдуми, але це нікчемні рішення і ніхто в світі їх не визнає, окрім божевільних друзів на кшталт сирійського диктатора Башара аль-Асада", - зауважив Хара.

За словами експерта, Росія вже закріплюється на тих територіях, але жахіття, яке на них наводять "Хаймарси", гаубиці і військовий бойовий дух наших військових, не залишає шансів Путіну, аби його військо закріпилося там настільки, щоб ми не могли їх звідти вибити.

Тим паче, як зазначає Хара, Херсон та інші міста на півдні мають стратегічну цінність не лише для України, а й для Росії.

Зокрема, контроль над Херсоном важливий для Росії, бо це дозволить забезпечувати Крим водою у виробничих цілях. До того ж, це гіпотетично створює сухопутну загрозу для Миколаєва та Одеси.

"Південний напрямок не менш складний, ніж східний — там є переваги як з точки зору ландшафту, так і, безумовно, що прилеглі до Криму території будуть важливими, коли ми будемо його звільняти. Можливо, це відбудеться дипломатичним шляхом, можливо - військовим, а, можливо, військово-дипломатичним. Тому ми маємо межувати з Кримом і створити там усі належні умови для того, щоб повернути територію, яка належить українському народу.

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