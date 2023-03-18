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Чи будуть в Україні видавати повістки шляхом "Дії": у Міноборони пояснили ситуацію

18 березня 2023, 21:36
Пропагандисти країни-агресорки Росії працюють над тим, щоб дискредитувати мобілізацію в Україні, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Повістки України
Повістки в Дії українцям видавати не будуть - Міноборони / Колаж Генштаб ЗСУ, УП

В Україні не планують видавати громадянам повістки до військкомату шляхом мобільного застосунку Дія. Пропаганда країни-агресора Росія постійно спекулює на цій темі, щоб дискредитувати заходи з мобілізації. Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі вона написала про те, що на даний момент влада не працює над питанням, яке передбачало б оповіщення військовозобов'язаних громадян про мобілізацію шляхом мобільного застосунку Дія.

"На даний час повістки через "Дію" не видають. І питання це не опрацьовується", - зазначила Маляр.

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Також вона підкреслила, що пропагандисти РФ активно тиражують цю тему, щоб дискредитувати мобілізацію в Україні.

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Питання повісток в Україні шляхом Дії

Військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Арап раніше заявив, що в майбутньому військовозобов'язані отримуватимуть повістки шляхом Дії, а виклик до військкомату здійснюватиметься в електронному форматі.

"Електронний реєстр у нас до початку війни. Була створена програма "Оберіг", в яку вносяться всі військовозобов’язані, призовники. Електронна база всеукраїнська, в яку вносяться всі наші чоловіки від 18 до 60 років…База набирається. У скорому майбутньому всі наші військовозобов’язані будуть в цьому реєстрі, його підв’яжуть до "Дії". Люди зможуть навіть отримувати повістки через "Дію", і виклики до РТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді. До цього все йде", - сказав Арап під час брифінгу.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували дану інформацію і уточнили, що повістки шляхом Дії не розсилатимуться.

"Існує встановлений порядок видачі повісток військовозобов'язаним, він актуалізований. Як бачимо, там питання "Дії" взагалі не стоїть", - підкреслили в повідомленні.

Мобілізація в Україні:

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