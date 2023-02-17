Без нової хвилі мобілізації Україні війну не виграти: експерт назвав причину

Україні потрібна нова хвиля мобілізації, додатково до весняної, впевнений Євген Дикий.

Експерт оцінив ситуацію з мобілізацією в Україні / УНІАН

Україні потрібно було починати нову хвилю мобілізації одночасно з РФ, заявив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Ми проводимо мобілізацію, яку, на жаль, не почали одночасно з ними. Хоча треба було – коли росіяни перейшли цей барʼєр, вирішили, що підуть на загальну мобілізацію, було очевидно, що у той момент потрібно було починати наступну хвилю мобілізації і нам, додаткову до весняної. Чомусь із тим тягнули до січня, тому тепер це робиться доволі криво і ми надолужуємо час", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений в тому, що нова хвиля мобілізації Україні потрібна, тому що без цього неможливо буде виграти війну з окупантами РФ.

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"Тобто ми маємо мобілізувати ще людей та буквально витрясти з наших західних союзників необхідне нам "залізо", і це потребує певного часу. У росіян так само – під час мобілізації вони поки що вичавили, що могли, і зараз їх лімітує не запас людей у тилу, а те, скільки людей вони можуть одягнути, озброїти та якось привезти на фронт. І з цим вони свій ліміт поки що вичерпали. За якийсь час вони спроможуться ще, але їх лімітує те, що не працює оборонпром, і практично не поновлюються запаси техніки та БК", — додав Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану в Україні діє право деяких категорій військовозобов'язаних на звільнення від мобілізації.

Зокрема, такий порядок передбачений для військовозобов'язаних, які займаються доглядом за інвалідами.

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