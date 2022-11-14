Контрнаступатимуть до останнього: ЗСУ не погодяться на будь-які компроміси - Залужний

Українські військові не погодяться на компроміси / Колаж фото Facebook Залужний, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові ні за яких умов не приймуть компромісних рішень і не зупиняться на своєму шляху до звільнення всіх українських територій. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телефонній розмові з представником об'єднаного комітету начальників штабу США генералом Марком Міллі.

"Запевнив, що ми будемо боротися, поки вистачить сил. Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху ні за яких умов ... Умова для переговорів одна - Росія повинна залишити всі захоплені території", - заявив Залужний.

Що відбувається на фронті

Залужний заявив, що українські військові продовжують свій контрнаступ на Харківському напрямку, їх не може зупинити навіть "шалений опір окупантів".

"Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорське та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар'їнка-Павлівка, але успіху не має. Ми тримаємо оборону завдяки стійкості наших передових підрозділів і боєздатним резервам", - сказав Залужний.

На Херсонському напрямку ЗСУ працюють над стабілізацією ситуації та зміцненням рубежів оборони.

Звільнення Херсона

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні були підірвані мости. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Того ж дня міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон, щоб переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Вже 11 листопада народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що українські військові перебувають у Херсоні. На це натякнув і глава Офісу президента Андрій Єрмак. У центрі міста зібралися місцеві жителі, вони тримали в руках українські прапори.

Пізніше в українській розвідці офіційно підтвердили, що Херсон переходить під контроль Збройних сил України.

У мережі з'явилися зворушливі відео, на яких видно, як українські військові приїхали в центр Херсона і зустрілися з місцевими жителями. Багато хто не зміг стримати сліз, але це щасливі емоції. Херсонці неймовірно вдячні українським захисникам.

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