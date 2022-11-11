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"Немає простору для компромісу": війна в Україні може закінчитися без угоди з РФ - Горбач

11 листопада 2022, 03:50

На даному етапі війни переговори з Росією неможливі.

Горбач, Україна, Росія
Війна в Україні може закінчитися без переговорів і договору / Колаж фото УНІАН, Главред

Війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, знаходиться на такій стадії, що ніякий компроміс зараз неможливий. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

"Метою Росії є знищення України, метою України - її збереження. Як тут знайти компроміс? Тут згадується фраза прем'єрміністра Ізраїлю Голди Меїр: "Ми хочемо жити. Вороги бажають бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато місця для компромісу". Так і зараз", - сказав Володимир Горбач.

Він також зазначив, що війна може закінчитися і без підписання якихось договорів під час переговорів, як це було між Японією і Росією.

"У війні між Японією і Росією, де досі не існує договору, хоча війна завершилася більше 70 років тому. Відносини між країнами є, а договору немає. Так само може бути і у нас. Я не думаю, що так довго буде існувати Російська Федерація, але принаймні у нас не повинно бути ідеї-фікс про обов'язкову мирну угоду з Росією", - додав аналітик.

Горбач нагадав, що Росія - країна, яка "не дотримується договорів". Завданням України є відновлення фізичного контролю над українськими землями.

Аналітик вважає можливим продовження переговорів лише з гуманітарних питань - обмін заручниками, полоненими, зерновий коридор.

"Росіяни не допускали навіть думки про те, що можуть зазнати поразки в цій війні, але тепер є над чим задуматися і вирішити для себе, як бути в цій ситуації. Вони включили окуповані території до складу РФ на рівні Конституції. А як вони будуть виходити з цього, якщо фізично їх не контролюватимуть? Знову змінювати Конституцію чи керівництво держави, чи взагалі формат існування Росії - розпускати Російську Федерацію на окремі суб'єкти і взагалі знімати цю проблему? Тобто я не бачу тут простору для компромісу", - сказав Горбач.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

Інші новини:

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