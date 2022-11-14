'Затишшя насторожує': Коваленко заявив, що РФ може вдарити по Україні іранськими ракетами

Затишшя щодо ракетних ударів по Україні є насторожуючим / Колаж фото: Національна поліція України, скріншот

Військово-політичний експерт Олександр Коваленко заявив, що російські окупанти готуються до потужного масованого удару по Україні. Наразі загарбники накопичують сили, у тому числі іранські балістичні ракети.

Як зазначив Коваленко в ефірі FREEDOM, затишшя щодо ракетних ударів по Україні є насторожуючим, оскільки Іран наразі може постачати Росії балістичні ракети.

"У теорії, можемо говорити про накопичення боєкомплектів для масованого удару по території України саме цими ракетами", - сказав експерт.

За його словами, росіяни можуть використати ефект несподіванки, щоб у зручний момент завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі за допомогою іранських ракет.

"Використання дронів показало, що будь-яка техніка, яка вперше застосовується, має ефект несподіванки і невивченості. Аналогічно може бути і з іранськими ракетами. У російському командуванні розуміють, що перші пуски будуть куди успішнішими, ніж наступні. Оскільки тоді вже будуть розроблені алгоритми протидії нашої ППО. Тому вони можуть готувати боєкомплект довго, щоб завдати максимальних уражень у перші дні застосування. У цьому небезпека такого ось затишшя", - розповів Коваленко.

Путін готує масований ракетний удар по Україні

10 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет чи безпілотників, бо, зрозуміло, результатів від них "не так багато", каже Ігнат. Він переконаний, що нині Росія намагається наростити запаси.

Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, 11 листопада повідомляв, що Путін планує завдати масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Кілька людей з наближених президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

Пізніше Ігнат зазначав, що Росія не відмовиться від своїх намірів завдати ракетного удару. Російські окупанти будуть тероризувати український народ та намагатися знищити об'єкти критичної інфраструктури. Однак точну дату таких ракетних ударів неможливо назвати, є різні прогнози від різних аналітиків.

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