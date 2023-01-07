Зеленський провів важливе засідання РНБО: що відомо

Президент України зазначив, що робота РНБО буде ще потужнішою, ніж у 2022 році.

Засідання РНБО, Володимир Зеленський / president.gov.ua

7 січня під головуванням президента України Володимира Зеленського пройшло засідання Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомив сам президент у вечірньому відеозверненні.

"Відбулося чергове засідання РНБО. По-перше, ми затвердили загальний план роботи РНБО в цьому році", - сказав президент.

Президент зазначив, що робота буде потужнішою, ніж у 2022 році.

"Це буде не менш потужно, ніж у минулі роки. Головний пріоритет - це забезпечення нашої незалежності, зміцнення нашої здатності оборонятися всіма кроками, які необхідні, всіма способами, які спрацюють", - розповів Зеленський.

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Глобальне засідання РНБО

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський провів спеціальне засідання з членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якому обговорювалися тенденції 2023 року.

Засідання проходило з членами РНБО і представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України в цьому році і на перспективу.

Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала, і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку і лідерство.

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